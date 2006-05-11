Будем маяться

ЧУДЕСНЫЙ, замечательный месяц май. Много солнца после зимы, длинные дни, соловь­иные трели. Погода очень изменчивая в мае, может быть тепло до плюс 30, а может, и снег выпасть. И град бывает, и гроза. Вся природа радуется обновлению. Май – травень, в конце мая уже можно и косить.

Работы в мае в саду и огороде – немерено. Один день в мае весь год кормит. Хорошо, если май не жаркий, май холодный – год плодородный. На егорьевской неделе запахивают пашню.

15 мая – Борис и Глеб – сеют хлеб, во­всю поют соловьи. Начинают зацветать сады.

14 – 17 мая - цветет крыжовник, смородина, черемуха, потом – вишня, яблоня, слива, рябина. Принимайте меры, боритесь с замороз­ками, самые уязвимые сейчас распустившиеся цветочные почки и молодые завязи. Они могут погибнуть и при -1 градусе. Нераспустившаяся почка выдерживает и до -8. Во второй половине мая пора заниматься прививками. Не забывайте, привой (при­виваемый черенок) должен быть в спящем состоянии, срезан заранее и храниться в холо­де. Подвой же может даже начать вегетировать. Если привой проросший или подмерзший – не прививайте, ничего не получится, только ослабите растение.

16 мая – Мавра, варят зеленые, крапивно­щавелевые щи, черемуха цветет.

22 мая – Никола весенний – покрови­тель русского народа. С Николы вешнего в средней полосе начинали сажать картофель. «Отсеявшись», можно и в палисадник заглянуть. Самое время делить многолетние травя­нистые растения и рассаживать цветники.

24 мая – Мокей – определяли «влажность» бу­дущего лета, на Мокея мокро – все лето таково.

28 мая – Пахом. Пришел Пахом – запахло теплом (конечно, лето скоро!), сеют лен, огурцы, ячмень. В конце мая пора заниматься зеленым черенкованием.