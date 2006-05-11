Будем маяться
№ 1(1) от 11.05.2006 [ «Аргументы Недели » ]
ЧУДЕСНЫЙ, замечательный месяц май. Много солнца после зимы, длинные дни, соловьиные трели. Погода очень изменчивая в мае, может быть тепло до плюс 30, а может, и снег выпасть. И град бывает, и гроза. Вся природа радуется обновлению. Май – травень, в конце мая уже можно и косить.
Работы в мае в саду и огороде – немерено. Один день в мае весь год кормит. Хорошо, если май не жаркий, май холодный – год плодородный. На егорьевской неделе запахивают пашню.
15 мая – Борис и Глеб – сеют хлеб, вовсю поют соловьи. Начинают зацветать сады.
14 – 17 мая - цветет крыжовник, смородина, черемуха, потом – вишня, яблоня, слива, рябина. Принимайте меры, боритесь с заморозками, самые уязвимые сейчас распустившиеся цветочные почки и молодые завязи. Они могут погибнуть и при -1 градусе. Нераспустившаяся почка выдерживает и до -8. Во второй половине мая пора заниматься прививками. Не забывайте, привой (прививаемый черенок) должен быть в спящем состоянии, срезан заранее и храниться в холоде. Подвой же может даже начать вегетировать. Если привой проросший или подмерзший – не прививайте, ничего не получится, только ослабите растение.
16 мая – Мавра, варят зеленые, крапивнощавелевые щи, черемуха цветет.
22 мая – Никола весенний – покровитель русского народа. С Николы вешнего в средней полосе начинали сажать картофель. «Отсеявшись», можно и в палисадник заглянуть. Самое время делить многолетние травянистые растения и рассаживать цветники.
24 мая – Мокей – определяли «влажность» будущего лета, на Мокея мокро – все лето таково.
28 мая – Пахом. Пришел Пахом – запахло теплом (конечно, лето скоро!), сеют лен, огурцы, ячмень. В конце мая пора заниматься зеленым черенкованием.
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