С началом дачного сезона возрос травматизм населения

Начался дачный сезон и сразу увеличилось количество обращений в травмпункты. Среди травм ушибы и переломы составляют 5 и 10% соответственно, на долю порезов, ранений приходится 29%, причём причиной повреждений чаще всего становится неумелое обращение с инвентарём.
Дачи обычно расположены за городом, вдали от учреждений здравоохранения, приезд скорой может занять много времени, поэтому дачникам необходимо уметь оказывать близким и самим себе первую помощь самостоятельно.
При переломах, вывихах и ушибах рекомендуют конечность обездвижить, наложив шину, затем приложить холод и доставить пострадавшего в медучреждение. Исключение составляют открытые переломы или вывихи с повреждением кожи. В таких случаях на обработанную антисептиком рану дополнительно накладывается стерильная повязка. Самостоятельно пытаться вправить сустав либо репозиционировать сломанные кости недопустимо.
При порезах и других ранениях нужно быстро остановить кровотечение. Оно может быть артериальным (самая опасная разновидность), венозным, капиллярным. В последнем случае кровь останавливается сама, порез просто нужно продезинфицировать. Кровотечение из вены останавливается давящей повязкой после обработки антисептиком. Артериальное требует наложения жгута выше раны, её дезинфекции и стерильной повязки. При повреждении вены либо артерии необходимо обратиться в медицинское учреждение.
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