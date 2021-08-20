Куда садоводы Челябинской области могут сдать излишки урожая

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20 августа 2021, 14:54 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Овощи и фрукты принимают кооперативы.

Часто южноуральским дачникам удается вырастить урожая больше, чем нужно для рациона семьи. В этом случае кто-то отдает излишки знакомым, а кто-то продает овощи и фрукты кооперативам. Об этом эксперты рассказали в ходе пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре «Гранада Пресс».

Кооперативы, в свою очередь, перерабатывают сырье и продают его. Например, индивидуальный предприниматель Александр Мансуров скупает в нескольких садовых товариществах яблоки. Он принимает свежие плоды, без повреждений гнилью. После этого яблоки перерабатываются в пюре, которые покупают крупные пищевые предприятия. За килограмм яблок садовод может выручить около 4-6 рублей. Кооператив «Горный Урал» имеет опыт приобретения у дачников картофеля. К клубням также предъявляются определенные требования, так как кооператив поставляет картофель в школы.

Председатель Челябинского регионального отделения «Союза садоводов России» Константин Толкачев считает, что садовым товариществам стоит предоставлять государственные гранты на приобретение оборудования для переработки овощей и фруктов. Для развития сбора излишков урожая необходимы удобные пункты сбора, как стационарные, так и мобильные.

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