Ярмарки в Челябинской области будут организованы с учетом пожеланий жителей

Южноуральцы проголосовали за виды и места торговых площадок.
Как сообщает сайт правительства региона, подведены итоги голосования по ярмаркам, которое проходило на портале «Активный житель 74». Своим мнением о том, какие ярмарки нужны и где их нужно организовать, поделились 2075 человек из 21 муниципалитета.
Самыми активными в решении данных вопросов стали жители четырех городов: Челябинска, Магнитогорска, Златоуста и Копейска. Востребованными проголосовавшие считают ярмарки по продаже товаров народных промыслов и прикладного искусства. Также, по мнению южноуральцев, необходима организация новых площадок, их расположение должно быть удобным для горожан и соответствовать градостроительным требованиям.
Итоги голосования переданы в администрации муниципалитетов для дальнейшей работы.
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