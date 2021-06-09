Ярмарки в Челябинской области будут организованы с учетом пожеланий жителей

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9 июня 2021, 06:41 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Южноуральцы проголосовали за виды и места торговых площадок.

Как сообщает сайт правительства региона, подведены итоги голосования по ярмаркам, которое проходило на портале «Активный житель 74». Своим мнением о том, какие ярмарки нужны и где их нужно организовать, поделились 2075 человек из 21 муниципалитета.

Самыми активными в решении данных вопросов стали жители четырех городов: Челябинска, Магнитогорска, Златоуста и Копейска. Востребованными проголосовавшие считают ярмарки по продаже товаров народных промыслов и прикладного искусства. Также, по мнению южноуральцев, необходима организация новых площадок, их расположение должно быть удобным для горожан и соответствовать градостроительным требованиям.

Итоги голосования переданы в администрации муниципалитетов для дальнейшей работы.

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