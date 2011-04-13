Удобрения ХХI века - врач или палач?
13 апреля 2011, 15:23 [ «Аргументы Недели» ]
Ещё древние говорили – пища либо врач, либо палач. Именно плоды и овощи в питании человека – основной источник витаминов и минеральных солей, от которых зависит его здоровье, высокая работоспособность и долголетие
В почве находятся большие запасы минеральных элементов, необходимых для питания растений. Не меньше их осаждается с росой, инеем, поступает с грунтовыми и талыми водами. Основная часть этих веществ находится в недоступной для растений форме. Уникальный состав гуминовых кислот, входящих в СТГУ «ФЛОРА-С» и «ФИТОП-ФЛОРА-С», благодаря проникающей, связывающей и протекторно-транспортной функциям позволяет постепенно переводить эти минеральные соединения в форму, доступную для растений. Это свойство исключает необходимость применения иных удобрений.
Данные удобрения переводят тяжелые металлы в недоступную для растений форму, снижают радиационный фон. При их систематическом применении улучшается структура почвы, ее водо- и газообмен, развивается положительная микрофлора, исключаются поражения растений фитофторозом, фомозом, мучнистой росой, чёрной ножкой и прочими заболеваниями. СТГУ «ФЛОРА-С» и «ФИТОП-ФЛОРА-С» применяется для обработки семян перед посевом, выбраковывают больные семена, повышая всхожесть семян и энергию прорастания, сокращают сроки приживаемости растений на 5-7 дней, сроки созревания на 10-15 дней увеличивают урожай на 20-40%, а иногда и на 90%, повышают сопротивляемость растений к неблагоприятным погодным условиям.
СТГУ «ФЛОРА-С» и «ФИТОП-ФЛОРА-С» отлично проявляют себя в защищенном грунте. Исключается необходимость замены грунта, а так же бесконечных химических обработок растений от болезней.
Обработка хранилищ и продукции, закладываемой на длительное хранение СТГУ «ФИТОП-ФЛОРА-С» обеспечивает сохранность урожая от гнилей в течение всего периода хранения, чего не может дать ни одно химическое средство защиты.
Практика показала, что люди, применявшие СТГУ «ФЛОРА-С» и «ФИТОП-ФЛОРА-С» в течение 1-2 лет, отказались от применения навоза и минеральных удобрений.
Приведена таблица, наглядно показывающая преимущества СТГУ «Флора – С» и «Фитоп – Флора – С» перед минеральными удобрениями и химическими средствами защиты растений. Знаком «минус» показана невозможность справиться с проблемой, знаком «плюс» свободное решение данной проблемы.
Препараты безопасны для человека и окружающей среды, их экологическая чистота и безопасность подтверждены экологическим сертификатом РОСС RU: ССК.044.1158, имеют санитарно-эпидемиологические заключения, включены в Государственный Реестр РФ.
|
|
Минеральные удобрения
|
Химические средства защиты растений
|
«Флора - С»
«Фитоп – Флора - С»
|
Выбраковка семян
|
-
|
-
|
+
|
Увеличение энергии прорастания семян
|
-
|
-
|
+
|
Подготовка почвы
|
-
|
-
|
+
|
Улучшение почвенной структуры и буферных свойств почвы
|
-
|
-
|
+
|
Уничтожение болезни в почве
|
-
|
-
|
+
|
Увеличение приживаемости растений
|
-
|
-
|
+
|
Борьба с болезнями на растениях
|
-
|
10-12 дней
|
Весь сезон
|
Наработка питательных веществ в почве (гр. NPK),увеличение содержания фосфоропроводящих, азотофиксирующих бактерии и других полезных микроорганизмов. Перевод питательных веществ в биологически активное состояние
|
-
|
-
|
+
|
Нейтрализация химических средств защиты растений
|
-
|
-
|
+
|
|
Сокращение сроков созревания урожая
|
-
|
-
|
+
|
Увеличение массы плодов любых культур, при их высоком качестве
|
-
|
-
|
+
|
Повышение лежкости и вкусовых качеств
|
-
|
-
|
+
|
Получение экологически чистой продукции
|
-
|
-
|
+
|
Безопасная обработка хранилищ и продукции, закладываемой на длительное хранение
|
-
|
-
|
+
Более подробную информацию можно прочитать на сайте .
Электронная почта: info@bio-ban.com , bio-ban@yandex.ru , bio-ban@bk.ru .