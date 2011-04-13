Удобрения ХХI века - врач или палач?

//Сад-огород

13 апреля 2011, 15:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: bio-ban.com

Ещё древние говорили – пища либо врач, либо палач. Именно плоды и овощи в питании человека – основной источник витаминов и минеральных солей, от которых зависит его здоровье, высокая работоспособность и долголетие

В почве находятся большие запасы минеральных элементов, необходимых для питания растений. Не меньше их осаждается с росой, инеем, поступает с грунтовыми и талыми водами. Основная часть этих веществ находится в недоступной для растений форме. Уникальный состав гуминовых кислот, входящих в СТГУ «ФЛОРА-С» и «ФИТОП-ФЛОРА-С», благодаря проникающей, связывающей и протекторно-транспортной функциям позволяет постепенно переводить эти минеральные соединения в форму, доступную для растений. Это свойство исключает необходимость применения иных удобрений.

Данные удобрения переводят тяжелые металлы в недоступную для растений форму, снижают радиационный фон. При их систематическом применении улучшается структура почвы, ее водо- и газообмен, развивается положительная микрофлора, исключаются поражения растений фитофторозом, фомозом, мучнистой росой, чёрной ножкой и прочими заболеваниями. СТГУ «ФЛОРА-С» и «ФИТОП-ФЛОРА-С» применяется для обработки семян перед посевом, выбраковывают больные семена, повышая всхожесть семян и энергию прорастания, сокращают сроки приживаемости растений на 5-7 дней, сроки созревания на 10-15 дней увеличивают урожай на 20-40%, а иногда и на 90%, повышают сопротивляемость растений к неблагоприятным погодным условиям.

СТГУ «ФЛОРА-С» и «ФИТОП-ФЛОРА-С» отлично проявляют себя в защищенном грунте. Исключается необходимость замены грунта, а так же бесконечных химических обработок растений от болезней.

Обработка хранилищ и продукции, закладываемой на длительное хранение СТГУ «ФИТОП-ФЛОРА-С» обеспечивает сохранность урожая от гнилей в течение всего периода хранения, чего не может дать ни одно химическое средство защиты.

Практика показала, что люди, применявшие СТГУ «ФЛОРА-С» и «ФИТОП-ФЛОРА-С» в течение 1-2 лет, отказались от применения навоза и минеральных удобрений.

Приведена таблица, наглядно показывающая преимущества СТГУ «Флора – С» и «Фитоп – Флора – С» перед минеральными удобрениями и химическими средствами защиты растений. Знаком «минус» показана невозможность справиться с проблемой, знаком «плюс» свободное решение данной проблемы.

Препараты безопасны для человека и окружающей среды, их экологическая чистота и безопасность подтверждены экологическим сертификатом РОСС RU: ССК.044.1158, имеют санитарно-эпидемиологические заключения, включены в Государственный Реестр РФ.

Минеральные удобрения Химические средства защиты растений «Флора - С» «Фитоп – Флора - С» Выбраковка семян - - + Увеличение энергии прорастания семян - - + Подготовка почвы - - + Улучшение почвенной структуры и буферных свойств почвы - - + Уничтожение болезни в почве - - + Увеличение приживаемости растений - - + Борьба с болезнями на растениях - 10-12 дней Весь сезон Наработка питательных веществ в почве (гр. NPK),увеличение содержания фосфоропроводящих, азотофиксирующих бактерии и других полезных микроорганизмов. Перевод питательных веществ в биологически активное состояние - - + Нейтрализация химических средств защиты растений - - + Сокращение сроков созревания урожая - - + Увеличение массы плодов любых культур, при их высоком качестве - - + Повышение лежкости и вкусовых качеств - - + Получение экологически чистой продукции - - + Безопасная обработка хранилищ и продукции, закладываемой на длительное хранение - - +

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