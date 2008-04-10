Как правильно выбрать помощника на кухню

//Сад-огород

10 апреля 2008, 00:00 [ «Аргументы Недели», Подготовила Мария ДУТОВА ]

СЕГОДНЯ это реально. Плиту с духовкой, гриль и тостер, пароварку и йогуртницу, микроволновку и шашлычницу совмещает в себе аэрогриль. С его помощью можно испечь пироги, закоптить мясо или рыбу, пожарить шашлык, сварить суп или кашу, законсервировать домашние заготовки, посушить грибы и зелень, приготовить домашнюю ветчину, разморозить, подогреть.

Аэрогриль готовит по принципу русской печи – равномерно обдувая продукты потоками горячего воздуха со всех сторон. А круглая колба обеспечивает более правильную, чем в обычной духовке, конвекцию – и блюда получаются изумительно вкусными, сочными и ароматными. Конвекционные печи сделают любое блюдо - изумительным!

Процесс приготовления в аэрогриле отличается от приготовления на плите и значительно упрощается. Например, если вы готовите суп, то все продукты в кастрюлю закладываются одновременно. Вам не нужно снимать накипь, поскольку она не образуется. В аэрогриле не убегают и не пригорают молочные каши. В нем и коптить можно, и варенье варить – прямо в банках, а попробуйте-ка сделать это на плите или духовке… А для маринадов банки даже не нужно предварительно стерилизовать – закладываете продукты, заливаете кипятком, задаете программу и потом достаете уже готовые для закатки банки. И что актуально летом – в отличие от раскаленной плиты над аэрогрилем не нужно стоять – кладете продукты, нажимаете на кнопку и все – можно отдыхать!

Уникальная особенность аэрогриля – прозрачные стенки колбы – позволяет наблюдать за всем, что происходит внутри: появилась ли румяная корочка на мясе, подошел ли пирог, и не надо открывать дверцу, как в духовке, – и нет опасений, что выпечка осядет. Кроме того, этот чудо-прибор готовит несколько блюд одновременно, сразу на трех разноуровневых решетках. С помощью специального кольца, входящего в комплект, легко увеличить полезный объем аэрогриля. Он компактен и умещается на любой кухне, имеет режим самопромывки, а летом может стать незаменимым помощником на даче.