Оконный вопрос

//Сад-огород

18 января 2008, 00:00 [«Аргументы Недели», Мария ДУТОВА ]

С чего начинать пошив «одежды» для окон и мебели?

«Пока есть время, хочу для дачи сшить новые занавески, подушки, чехлы на диваны. Посоветуйте, с чего начать?»

Людмила Савельева, Бологое

В ЭТОМ деле (как, впрочем, и в любом другом) надо не только правильно начать, но и грамотно закончить. И тогда труды наши будут не напрасны. Предлагаем некоторые рекомендации, которые подойдут для дачи и городской квартиры.

Во-первых, оцените размер помещения. Экспериментировать с темными тканями и крупными мотивами рисунка можно только в больших помещениях. Для маленьких комнат выбирайте светлый текстиль и мелкий орнамент.

Во-вторых, ткани для всех изделий в одном помещении желательно выбрать из одной коллекции. Этот шаг особенно поможет начинающим «дизайнерам».

В-третьих, воспользуйтесь оптическим эффектом. Небольшие окна зрительно станут шире, если занавески сшить из ткани в горизонтальную полосочку. Сузить слишком большое окно в маленькой комнате поможет одиночное портьерное полотно. Пышные драпировки и ламбрекены, наоборот, увеличат объем.

В-четвертых, при выборе текстиля в магазине рассматривайте ткань в том положении, в каком она будет использоваться. Для занавесей – в вертикальном. Обязательно попросите продавца расстелить на столе ткань, предназначенную для покрывал и чехлов.

В-пятых, подбор тканей начинайте с самой яркой или наиболее узорчатой. А остальные, более спокойные, подбирайте к ней в тон.

В-шестых, подумайте над аксессуарами. Иногда разумнее использовать только однотонные ткани. А оживить композицию яркими шнурами, лентами, тесьмой.

И наконец, обязательно постирайте все приобретенные ткани перед раскроем. Иначе они могут дать усадку. Кстати, для дачи лучше всего приобретать ткани, которые можно без проблем стирать в машине.