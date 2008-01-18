Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Сад-огород

Оконный вопрос

18 января 2008, 00:00 [«Аргументы Недели», Мария ДУТОВА ]

С чего начинать пошив «одежды» для окон и мебели?
С чего начинать пошив «одежды» для окон и мебели?

 «Пока есть время, хочу для дачи сшить новые занавески, подушки, чехлы на диваны. Посоветуйте, с чего начать?»

 Людмила Савельева, Бологое

 В ЭТОМ деле (как, впрочем, и в любом другом) надо не только правильно начать, но и грамотно закончить. И тогда труды наши будут не напрасны. Предлагаем некоторые рекомендации, которые подойдут для дачи и городской квартиры.

 Во-первых, оцените размер помещения. Экспериментировать с темными тканями и крупными мотивами рисунка можно только в больших помещениях. Для маленьких комнат выбирайте светлый текстиль и мелкий орнамент.

 Во-вторых, ткани для всех изделий в одном помещении желательно выбрать из одной коллекции. Этот шаг особенно поможет начинающим «дизайнерам».

 В-третьих, воспользуйтесь оптическим эффектом. Небольшие окна зрительно станут шире, если занавески сшить из ткани в горизонтальную полосочку. Сузить слишком большое окно в маленькой комнате поможет одиночное портьерное полотно. Пышные драпировки и ламбрекены, наоборот, увеличат объем.

 В-четвертых, при выборе текстиля в магазине рассматривайте ткань в том положении, в каком она будет использоваться. Для занавесей – в вертикальном. Обязательно попросите продавца расстелить на столе ткань, предназначенную для покрывал и чехлов.

 В-пятых, подбор тканей начинайте с самой яркой или наиболее узорчатой. А остальные, более спокойные, подбирайте к ней в тон.

 В-шестых, подумайте над аксессуарами. Иногда разумнее использовать только однотонные ткани. А оживить композицию яркими шнурами, лентами, тесьмой.

 И наконец, обязательно постирайте все приобретенные ткани перед раскроем. Иначе они могут дать усадку. Кстати, для дачи лучше всего приобретать ткани, которые можно без проблем стирать в машине.

//картина дня

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал об имеющейся "формуле Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе. Глава МИД Украины "расшифровал"…

Общество

Появятся ли в России новые ораничения на продажу алкоголя?

Появятся ли в России новые ораничения на продажу алкоголя?

Законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах с залами до 20 кв. м, расположенных в жилых домах, поддержан в правительстве. Эксперт считает, что инициативу по ограничению следует отдать регионам.

В СССР в свое время подготовили «сумасшедший» план по уничтожению авианосцев, имеющихся на вооружении Соединенных Штатов. Об этом говорится в материале, опубликованном на страницах американской прессы.

В СССР в свое время подготовили «сумасшедший» план по уничтожению авианосцев, имеющихся на вооружении Соединенных Штатов…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Делегация Чехии в составе четырех человек побывала в Крыму. Представители чешской делегации обсуждали с крымскими властями организацию туристических групповых поездок…

//новости ан

//новости ан