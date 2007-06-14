Дым костра создает уют…

Продовольственная программа на шести сотках, к счастью, заняла достойное место на полках новейшей истории. И отдых на даче в выходные дни наконец-то стал приобретать вполне реальные формы. Как романтично после летнего дачного дня разложить костерок, поджарить дивно пахнущие дымком кусочки мяса и с чувством поговорить о политике и смысле жизни! Да, жизнь хороша…



Сегодня обустройством на участке «шашлычного» уголка занимаются практически все категории дачников. Спрос рождает предложение, и производители дачных аксессуаров вовсю стараются. А нам с вами остается грамотно подойти к процессу создания такого дачного шедевра и самое важное – инициировать творческое вдохновение.

МОДНЫМ нынче словом «барбекю» стали называть специальную зону в саду для поджаривания мяса на свежем воздухе, вернее, сам процесс. Хотя самое главное в новомодных грилях и барбекю или патриархальных мангалах, шашлычницах и пр. – использование открытого огня для приготовления блюд.

Аргумент неандертальца

ИТАЛЬЯНЦЫ считают, что французское слово «барбекю» произошло от слова «барбар», то есть варвар – дикарь, зажаривающий целого быка на вертеле.

Сами французы считают, что слово можно трактовать как понятие – «от бороды до хвоста».

Американцы полагают, что именно им принадлежит идея печей на открытом воздухе. А слово «барбекю» происходит от индейского «бьюкан» – коптильня.

Однако древний человек намного раньше нас всех додумался нанизать на палку кусок мамонта и поджарить в огне костра.

В деле строительства такой зоны отдыха важно соблюсти два правила:

1 – получение в дальнейшем положительных эмоций и 2 – соблюдение мер пожарной безопасности – что невозможно одно без другого.

Поэтому очень ответственно подойдите к выбору места на участке. Площадка должна быть как можно дальше от строений (как своих, так и соседских), в укромном месте, но не под кронами деревьев. Обязательно сделайте гравийно-песчаную подушку не менее 10 см, а лучше замостить плиткой или камнем.

Теперь о выборе самого очага. Давно известный нам мангал-шашлычница – металлический ящик на ножках – и сегодня остается очень популярным и востребованным. Жар идет снизу и с боков, поэтому шашлык прожаривается отлично.

Конструкция барбекю больше подходит для приготовления «плоских» блюд – отбивных, рыбы, сосисок, овощей. По-простому – это большая сковорода для жарения.

Современный гриль – тоже сковорода, только обязательно с крышкой, под которой, равномерно поворачиваясь на вертеле, прожаривается мясо.

Но лучше всего соорудить садовую печь, а как вы ее назовете – значения не имеет. Ее основные достоинства – стационарность, универсальность, наличие дымохода и пожаробезопасность. Производители предлагают на выбор много готовых печей, но интереснее построить что-то свое, «эксклюзивное». Вариантов, естественно, может быть великое множество.

Недостаток – такое строительст­во обойдется дороже металлического мангала, но результат превзойдет ожидания. Продумайте дизайн печи, оформление прилегающей территории растениями и малыми архитектурными формами (нарисуйте план в масштабе), приобретение садовой мебели. Затем все внимательно просчитайте, соотнесите со своими возможностями и приступайте к строительству. Если для вас это сложно, не экономьте на мелочах, пригласите специалистов.

Зато как хорошо потом, после рабочей недели, теплым летним субботним вечером затопить печку и...

А костер…

ИНОГДА, построив садовую печь, хочется еще какой-нибудь экзотики. Организуйте кострище. Обязательно зацементируйте площадку под огнем и опять же не разводите костры под ветвями деревьев. И еще, ограничьте зону горения по периметру камнями.

Приятного вам отдыха на даче и праздника жизни!