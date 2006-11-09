На окошке два цветочка…

Пеларгония (ошибочно их называют геранями) - холодо­стойкое растение, но в средней полосе в открытом грунте они не зимуют, даже под укрытием. Уже были первые морозы, которые испортили их декоративность. Но выход всегда есть.

Чтобы сохранить маточные растения, занесите вазоны с пеларгониями в теплое помещение и займитесь «реанимацией». Обрежьте все подмороженные части растения до живых тканей. Не переживайте, если они выглядят плохо. Сейчас у пеларгонии наступает период покоя (при коротком световом дне). Но в тепле они начнут расти, правда, медленнее, чем летом.

Пересадите маточные кусты (по одному кусту каждого сорта) в компактный цветочный ящик с плодородной почвой. Небольшому ящику вы всегда найдете место на подоконнике вашей городской квартиры.

Начиная с января отрастающие молодые побеги черенкуйте. Окоренение лучше всего происходит в воде. Как только появятся корешки - посадите в маленькие горшочки (6-7 см диаметром). Черенки зацветут через четыре месяца после посадки. К началу сезона у вас будет отличный посадочный материал. Наступит лето, и вы посадите их опять в сад. К тому времени старые маточные кусты можно будет выбросить.

Пеларгония цветет непрерывно весь сезон. А для того чтобы она цвела и зимой на подоконнике, ее необходимо досвечивать.

Сейчас в продаже появились семена пеларгонии. Сеять их нужно уже сейчас, так как у них длительный период прорастания. Чтобы ускорить процесс, семена скарифицируют (повреждают плотную семенную оболочку наждачной бумагой) перед посевом. Таким способом эти растения выращивают как однолетнюю культуру.

Пеларгонии любят плодородную почву, но хорошо растут весь сезон в небольших емкостях. Создайте монокомпозиции, используйте махровые сорта, пестролистные формы - выбор сортов большой. Посадите их в вазоны около водоема, поставьте на скамейку в саду, ампельные сорта разместите в подвесных кашпо. А ящики с пеларгониями, подвешенные под окнами, придадут милый «деревенский» шарм вашей усадьбе.

Галина СОКОЛОВА,

ландшафтный дизайнер, агроном