Пора за елкой

Ну какой новогодний праздник без елки! И каких только елок нет в продаже! От маленьких настольных до огромных - «кремлевских». Самые разные искусственные и настоящие - живые, колючие, душистые и с детства любимые.

Но как потом жалко выбрасывать осыпавшуюся елочку! Сколько каждый год гибнет растений, да и стоят они недешево. Но всегда есть место для эксперимента.

Обычно в середине ноября почва еще не успела глубоко промерзнуть, а растения уже «уснули». Воспользуйтесь этим временем и пойдите в лес за елкой, но не с топором, а с лопатой. Выберите в еловом подлеске небольшую елочку (в первый раз не стремитесь проэкспериментировать с пятиметровым деревом). Обкопайте елочку по периметру кроны и сразу с комом земли поместите в большой пластиковый горшок. Посадочной емкостью обзаведитесь заранее. Пересаживайте осторожно, земля с корней не должна осыпаться. Если почва немного подмерзла - это даже хорошо, елка лучше перенесет пересадку. Пустоты в горшке заполните почвой или торфом.

Принесите елку на свой участок. Выкопайте в огороде ямку и поставьте в нее горшок. Укройте почву под елочкой и вокруг нее толстым слоем торфа или сена. Можно использовать листья или другой утеплительный материал. Поверх утеплителя постелите пленку или картон. Если выпадет снег - укройте снегом.

Перед новым годом отгребите снег, снимите пленку и откопайте горшок с елкой. Если вы хорошо укрыли землю под елкой, откопать горшок будет проще простого.

В теплое помещение заносить деревце надо постепенно. Если у вас есть подвал, поставьте сначала туда. До праздника пусть постоит в самом прохладном месте вашего дома. В городской квартире поставьте подальше от отопительной батареи. Опрыскивайте регулярно водой.

После новогодних праздников опять поставьте елку в прохладное светлое место. В городской квартире самое подходящее место для этого - застекленная лоджия или балкон. Конечно, если там плюсовые температуры. Ни в коем случае не выносите на улицу на мороз! Ведь елочка в тепле проснется и будет вегетировать. В феврале-марте начнут распускаться зеленые «хвостики». Если елочка будет активно расти, подкормите азотными удобрениями. Не забывайте поливать, почва в горшке не должна пересыхать.

Когда в апреле оттает земля, высадите елочку обратно в лес. Как это правильно сделать, мы расскажем весной. А еще вы узнаете, как просто и быстро выращивать у себя на участке новогодние елки.