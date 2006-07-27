Бесплатный массаж под ногами

ЧЕМ ближе конец недели, тем настойчивее хочется на дачу, особенно сейчас, в середине лета. Медовый липовый воздух, жужжание пчел, пьянящий запах полевого разнотравья, прохладная вода сельского пруда - вся эта красота ненавязчиво тянет к себе даже самого ленивого горожанина.

И вот утомительная дорога в пробках позади. Смените модную обувь и офисную одежду на дачные шорты и футболку. Неторопливо обойдите свой огород, полюбуйтесь на летнее изобилие. А когда начнет таять длинный, теплый июльский день, над речкой опустится туман и вечерняя роса покроет траву - пойдите в сад и погуляйте босиком. Недолго, минут десять.

А потом - ножные контрастные ванны! Это тоже совсем не сложно. Налейте в один тазик горячей воды (до 40о), в другой - прохладной (25-30о). Попеременно опускайте ступни ног до щиколоток в теплую и холодную воду на полминуты. Проделайте эту процедуру три раза перед сном.

Хождение босиком, особенно по росе, - проверенный веками бесплатный массаж.

На ступнях ног находится очень много физиологически активных рецепторов, их раздражение повышает иммунитет, нормализует давление, улучшает аппетит и, наконец, позволяет забыть о снотворном. Возьмите эти процедуры за правило на даче. Утром и вечером прогуливайтесь по влажной траве. Положительные результаты не заставят себя ждать.

Удивительно, но у тех сельских жителей, кто с детства ходил босиком, не развивается плоскостопие и никогда не потеют ноги!

Многие садоводы любят походить на даче босиком поздней осенью и даже зимой. Бесспорно, это очень полезно, ну а в городе такое мероприятие организовать значительно сложнее.

Не менее полезно ходить по песку - сырому и сухому по очереди. Не пожалейте несколько квадратных метров газона для контрастных песчаных ванн. Такая игра особенно нравится детям. В тенистом месте участка и на солнце на штык лопаты выкопайте «корыта» произвольной формы площадью от 3 кв. м каждое. На дно положите гравий слоем 5-7 см, а сверху засыпьте крупным речным песком. Теневую «полянку» хорошо пролейте водой из шланга. Песок здесь будет холодным. А солнечная полянка будет «пляжем» с теплым песком. Ну вот, немного усилий - и дачный «массажер» готов!

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