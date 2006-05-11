Киселя откушайте!

Кисель овсяный

Это кушанье кто-то может сравнить с кашей овсянкой, но ей далеко до изысканного вкуса предлагаемого блюда. Хотя принцип тот же, и крахмал не нужен.

Вам понадобится полстакана овсяной муки (можно обойтись геркулесом, провернув его через мясорубку), которую нужно будет залить двумя стаканами горячей воды на ночь. Можно готовить на молоке. Утром размешать и протереть через сито (проспавшие могут и не протирать), посолить по вкусу, добавить чайную ложечку меда и немного поварить до загустения. В горячем виде намного вкуснее каши.

Что не съели, налейте в глубокую тарелку и пусть застывает. В холодном виде порезанный на порции кисель отлично пойдет с молоком на ужин.

Кисель фруктовый

На литр воды – неполный стакан варенья, ложка сахара и 5 чайных ложек крахмала. Варенье развести горячей водой, протереть через сито, добавить воды и вскипятить. Добавить разведенный крахмал, помешивая, когда закипит, разлить в формочки, остудить.

Варенье годится любое, но из кислых ягод вкус у киселя будет пикантнее. В готовый горячий кисель можно добавлять фруктовые соки для цвета и вкуса.

Кисель медовый