Карета для Золушки уже созрела

«Мы – начинающие огородники. Посеяли кое-какие овощи, кое-что и кое-как выросло. А вот тыквы получились огромные (одна весит 45 кг!), и их много… Соседи ехидничают, говорят, что новичкам везет. Что с ними делать-то, все-таки первый урожай. Разве столько съешь? И когда собирать пора?» Инга Рябушинская, Ленинградская область

Тыква считается созревшей, когда плодоножка засохнет, листья пожухнут, а с момента всходов пройдет 120–130 дней. И вообще, желательно управиться до заморозков. Так что настает счастливая пора уборки вашего первого тыквенного урожая.

В теплом климате и при хорошем уходе плод тыквы крупноплодного вида может весить до 300 кг! Так что у вас, новичков, еще все впереди.

В средней полосе тыквы не всегда успевают вырасти на грядке до полного созревания. Многие огородники укрывают тыквенные растения от осенних заморозков лутрасилом, чтобы продлить вегетацию. Тыквы зимних сортов дозревают в процессе хранения.

В прохладном помещении (лучше всего в погребе) тыквы отлично доживают до следующего сезона, не теряя вкусовых качеств и полезных свойств. Недозрелая тыква неплохо сохранится до нового года в обычных комнатных условиях. Она полностью «дойдет», но хранить ее лучше в темноте и там, где попрохладнее, и съесть ее надо в первую очередь.

Тыква – полезнейший диетический продукт. Каротина в ней больше, чем в моркови. Очень важный и необходимый продукт для детского питания. Пожилым людям тыква вернет силы и спасет от склероза. Мякоть плода нормализует работу кишечника и обмен веществ.

Грызть тыквенные семечки – тоже очень полезное занятие. Во-первых, успокаивает нервную систему. Во-вторых, мужчинам должно пригодиться – ценные вещества, содержащиеся в семенах, усиливают потенцию. И, в-третьих, тыквенные семена очень эффективны для профилактики глистов (испытанное народное средство).

Не слушайте соседей, пускай себе хихикают. А вы постарайтесь сохранить и съесть все свои тыквы. Ведь рецептов приготовления первых, вторых и третьих блюд из этого овоща в народной кухне имеется великое множество.