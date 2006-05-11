Летняя формировка сильных побегов

Выполняя просьбу нашего читателя, предлагаем вашему вниманию новую интересную методику формировки «волчков» (сильных побегов), которые оказывают не отрицательное, как обычно, а, наоборот, положительное влияние на дерево.

Чаще и сильнее плодовые почки подмерзают у плодовых деревьев, особенно косточковых. Поэтому на деревьях, не обремененных урожаем, вырастают мощные ростовые побеги (до 1–1,5 метра длиной).

Такие же мощные побеги («волчки») вырастают из спящих почек, когда вымерзают не только плодовые почки, но и ростовые. Мощные побеги и волчки затягивают свой рост, не успевают до морозов одревесневеть, заложить верхушечную почку и поэтому сильно подмерзают. Но главное, что эти побеги затягивают вегетацию всего дерева, оно не успевает хорошо подготовиться к зиме (запасти достаточно питательных веществ). В результате, дерево в следующую зиму подмерзнет даже от средних морозов – до минус 20 градусов.

Во всех книгах по садоводству такие «волчки» рекомендуется вырезать. А у себя, в Мичуринском саду Тимирязевской академии, мы поступаем по-другому – оставляем на дереве побеги, растущие друг от друга через 50 см в наиболее освещенных частях кроны дерева. Остальные удаляем.

Перед началом закладки плодовых почек, а это в конце июля для косточковых и в начале августа для семечковых, верхушки сильных побегов, длиной более 50 см, сгибаем в кольцо. Если побег сгибается тяжело – то в полукольцо. Затем подвязываем проволочкой к побегу. Снимаем подвязку весной следующего года.

По нашим многолетним данным, такой простой прием оказался очень эффективным.

Согнутые побеги раньше заканчивают рост, быстрее одревесневают и, главное, уже в первый год закладывают цветоч­ные почки.

Эти деревья раньше заканчивают рост, успевают запасти питательные вещества и становятся более зимостойкими. Они более низкорослые, что облегчает уборку урожая.

Такую летнюю формировку сильных побегов мы делаем не только в саду на плодовых деревьях и не только после суровых зим, но и в питомнике. Двух-трехлетние саженцы от этого становятся более зимостойкими, а плодоносить начинают уже на второй – третий год!

Успехов вам, дорогие садоводы.