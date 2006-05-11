Прикаспийское Эльдорадо

Дельта Волги, точнее, участок реки между Астраханью и Каспийским морем – настоящий райский уголок для отдыха, рыбалки и охоты. Взглянув на карту этого района или осмотрев окрестности с высоты птичьего полета, легко запутаться в хитросплетении больших и маленьких проток, рукавов, пронизывающих сушу. Это Волга-матушка несет свои воды от самой Тверской области в Каспий. По главному банку идут корабли класса «река-море», в иных же небольших протоках едва протискивается моторная лодка. Широкие мелководные плесы соседствуют с глубокими ямами, заросли подводной растительности – с коряжником и песчаными косами. Особый колорит Астраханской дельте придают поля лотоса – красивейшего цветка, охраняемого законом. Его имя носят крупнейшая астраханская гостиница и фирменный поезд «Астрахань-Москва».

Где отдыхаем

Населенные пункты Зелен­га, Тишково, Камызяк знакомы, пожалуй, большинству туристов, рыболовов и охотников, хотя бы раз отдыхавших в дельте Волги. По берегам больших и малых банков расположилась сеть рыболовно-охотничьих баз. В тех местах, где во время весеннего разлива вода не поднимается слишком высоко, построены стационарные базы, в других же местах можно встретить дебаркадеры – стоящие на приколе суда, переоборудованные под базы отдыха. Все базы обладают своим малым флотом – в дельте передвигаться по суше можно далеко не везде, а добраться до уловистых мест без лодки вообще бывает проблематично. Как правило, все базы в дельте Волги обладают достаточным набором сервисов. Хорошие условия проживания, номера и коттеджи с кондиционерами, качественное питание и опытный персонал стали для дельты скорее правилом, чем исключением. Правда, несколько отличается и цена отдыха. Она может начинаться от 1500 руб. с человека в сутки и увеличиваться на некоторых базах VIP-класса до 15 000–20 000 руб. с человека в сутки. Помимо стационарных баз и дебаркадеров для отдыха и рыбалки можно забронировать небольшой корабль и передвигаться по дельте на нем. Ощутимый плюс – в понравившемся месте всегда можно остановиться и пожить несколько дней. Аренда кораблика обойдется в сумму от 12 000 руб. в сутки.

Что делаем с трофеями

Сомы по 70–80 кг и семикилограммовые жерехи, щуки и судаки – далеко не редкость для дельты. Даже окунь и красноперка достигают здесь рекордных размеров. Если вы поймали действительно достойный экземпляр – это ваш звездный рыболовный час. Обязательно сфотографируйтесь со своим трофеем, взвесьте его и измерьте длину. Потом за кружкой пива в компании друзей вы всегда сможете похвастаться своим трофеем, достав из альбома заветную фотографию. На хороших базах о вашем трофее позаботятся. Могут сварить уху, закоптить, зажарить, засолить, сделать шашлыки или даже заморозить, чтобы вы могли забрать его с собой. Эту часть работы за небольшую плату обычно берут на себя егеря. На многих базах эта услуга входит в плату за егерское обслуживание в течение суток.

Аргумент эксперта

Для кого-то это покажется странным, но принцип «поймал-отпусти» входит в обиход многих рыболовов. Понятно, что в дельте Волги легко можно наловить и тридцать, сорок килограмм того же жереха или щуки. Самый большой вопрос – что с ним делать. Можно, конечно, и съесть, но это будет излишним. Везти домой тоже довольно проблематично. Поэтому старайтесь рассуждать здраво – берите столько, сколько вам необходимо, ведь природа – не бездонная бочка, из которой можно черпать и черпать. Кроме того, вес пойманной и вывозимой из Астраханской области рыбы строго регламентирован правилами, не нарушайте их.

Кого ловим

В дельте Волги обитают практически все хорошо знакомые нам виды рыбы. Есть здесь окунь, щука, лещ, красноперка, судак, жерех, сазан, сом, вобла. Но, несмотря на такое разнообразие, готовиться к ловле все равно стоит. Окунь и щука встречаются практически повсеместно, но особенно много их на мелководных плесах, заросших подводной растительностью. Крупные экземпляры нередко встречаются в раскатах – в тех местах, где река постепенно переходит в участок моря. Здесь же обитает и большое количество красноперки, достигающей веса более 1 кг. Лещ, сазан и сом больше предпочитают ямы. При этом трофейные сомы и сазаны чаще живут в ямах с большим количеством коряг, лещ же держится и в чистых ямах. За судаком рыболовы отправляются на участки реки с ярковыраженными бровками, на входы и выходы из ям. Охота за жерехом идет на поверхности вблизи ям, а также на мелководных участках, вблизи мелей и кос.

Как передвигаемся

Добраться до дельты можно самыми разными способами. Либо на поезде или самолете до Астрахани – здесь вас встретят сотрудники базы и довезут до места, либо на своей машине непосредст­венно до базы. Есть также много баз, до которых добраться на машине не удастся. В этом случае вам предоставят стоянку для вашего железного коня. Самый экзотический, но и более интересный способ добраться до Астрахани – круизный теплоход. Есть возможность насладиться красотами Волги, практически на всем ее протяжении. По крайней мере, от Москвы точно.

На самих базах в вашем распоряжении будут различные моторные лодки и катера. В этих местах сохранились и исконно дельтинские лодки – бударки длиной до 8 метров. Только теперь их делают не из дерева, а из более современного материала – стекловолокна. Рыбачить с таких лодок очень удобно. Даже 2–3 спиннингистам есть, где развернуться. Стоимость аренды лодок с моторами от 450 руб. в сутки.



Съездить в дельту надо обязательно – такое количество воды, красивых мест, интересных мест для ловли можно найти далеко не везде. Чего только стоят лотосы, лебеди и орланы, парящие над головой!

Аргумент эксперта