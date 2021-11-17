В Челябинске появится сквер с театральным характером

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17 ноября 2021, 07:53 Татьяна Михайлова

Фото Юлии Боровиковой («Вечерний Челябинск»)

Его создаст благотворительный фонд «Зеленый театр» вместе с ботаническим садом ЧелГУ.

23 ноября в Челябинском театре драмы имени Наума Орлова «Зеленый театр» представит премьеру «Тень» — современную интерпретацию одноименной сказки Евгения Шварца. На сцене выступят представители челябинского бизнес-сообщества, общественные деятели, экоактивисты, блогеры и чиновники. Вырученные от продажи билетов средства направят на озеленение города.

С труппой работает команда профессионалов, которая помогает актерам освоить театральное ремесло. Специально для спектакля созданы декорации и костюмы, написана музыка. По словам председателя благотворительного фонда «Зеленый театр» Юрия Симанкова, зрители окунутся в атмосферу бродвейского мюзикла.

По итогам постановки в Челябинске высадят деревья — это традиция «Зеленого театра». В этот раз выбрана площадка около главного корпуса ЧелГУ. Как рассказала директор ботанического сада Вера Меркер в ходе онлайн пресс-конференции в пресс-центре «Гранада Пресс», у сквера будет театральный характер. С помощью растений предполагается создать подмостки, кулисы и другие театральные атрибуты. Сквер будет открыт для всех посетителей. В ближайшее время начнется проектирование площадки, посадочные работы запланированы на осень следующего года.

Добавим, что приобрести билет на спектакль «Тень» можно на сайте chel.kassy.ru. Вход в театр только по QR-коду, обязательно соблюдение масочного режима.

Информационный партнер — медиахолдинг «Гранада Пресс».

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