Челябинский театр кукол временно переедет на новое место

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5 марта 2021, 06:47 Татьяна Михайлова

Во время капитального ремонта показ спектаклей не будет остановлен

С 13 марта учреждение культуры расположиться во Дворце культуры Челябинского электровозоремонтного завода (переулок Островского, 8). Театр будет показывать спектакли на новой площадке во время капитального ремонта здания на Кирова, 8.

ДК ЧЭРЗ обладает необходимым оснащением для показа практически всего репертуара кукольного театра. В зрительном зале дворца культуры могут с комфортом разместится 100 зрителей разного возраста: малыши, подростки и родители. Схема рассадки учитывает ограничительные меры по коронавирусу.

Представления будут проходить трижды в неделю: по пятницам, субботам и воскресеньям. Афиша представлена на сайте театра, билеты продаются в городских зрелищных кассах, на сайте teatrkukol74.ru и в ДК ЧЭРЗ.