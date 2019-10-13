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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Должность «Худрук» после Марка Захарова в Ленкоме не может занимать никто

, 09:44 [ «Аргументы Недели» ]

Должность «Худрук» после Марка Захарова в Ленкоме не может занимать никто

Возглавивший театр Ленком после смерти Марка Захарова Марк Варшавер рассказал "Аргументам недели", как легко Марк Захаров разглядывал в начинающих артистах таланты и как в чёрном теле держал своих близких родственников.

"Сегодня у нас необыкновенная актёрская коллекция. Какие девушки! Миронова Маша, я не говорю о Захаровой Александре Марковне, которая, может быть, даже самая главная ученица Марка Анатольевича, это на самом деле. Но ведь Марк Анатольевич её держал в чёрном теле десять лет. Он не давал ей даже массовки. Представляете, какая выдержка! Не взять в театр свою жену – прелестную актрису. Нина Лапшинова была прекрасная актриса, которая работала в Эрмитаже. Понимаете, он не взял ее. Чтобы ему было легче работать, чтобы ему не говорили: вот всех своих набрал. В отличие от многих даже великих режиссеров, у которых жёны управляли театром. Наверное, вы помните, о ком идёт речь.  Поэтому, у нас необыкновенная коллекция. Все актёры и актрисы занимают очень серьёзное место в Ленкоме", - рассказывает Марк Варшавер.

"Должность под названием «Художественный руководитель» после Захарова не может никто занимать. Я – директор с широкими полномочиями, я так определил своё участие в этом театре, в котором я 40 лет и так всё делал и занимался практически всеми вопросами. Но – это творческие вопросы, это работа с актерами, это тонкая, ювелирная работа. Надо уметь с каждым поговорить, с каждым поладить,  надо уметь каждому помочь в жизни – это немаловажно. И надо, что самое главное – дать творческому человеку работу. Потому что для этого актёр заканчивает институт и получает профессию «актёр», «актриса» для того, чтобы играть, а не для того, чтобы получить удостоверение  - «Я в Ленкоме работаю», - говорит Марк Варшавер.

Подробности смотрите в интервью Марка Варшавера на Youtube.

ПВ

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