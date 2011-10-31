«БОЛЬШЕ – МЕНЬШЕ»: русская сатира о женской груди
31 октября 2011, 17:49 [ «Аргументы Недели» ]
Спектакль «БОЛЬШЕ – МЕНЬШЕ» - русская сатирическая история о стереотипах «современного общества». Действие пьесы начинается в клинике пластической хирургии, куда приходят героини, чтобы изменить грудь.
Одна хочет увеличить ее, другая – уменьшить, потому что обе чувствуют дисгармонию с окружающей «прекрасной», «совершенной» действительностью. «Пластическая хирургия» в пьесе «БОЛЬШЕ – МЕНЬШЕ» - это гипербола «сладкого наркоза» современного обывателя. Спектакль идет вразрез с "модными постановками" сегодняшнего театрального "мейнстрима", понятен зрителю разных поколений – в нем есть отсылки к знаковым событиям и явлениям нашей истории. На сцене не сквернословят, не демонстрируют гениталии, не убивают и не расчленяют. Ближайшие спектакли пройдут в ГКЦМ "Дом Высоцкого на Таганке" 31 октября, 1, 21, 28 ноября.
Денис Банников, автор и постановщик спектакля:
«Мы хотели восстановить в правах нормальный русский театр, в котором есть любовь, совесть, ирония и вера в прекрасное будущее. За два последних десятилетия на сцене так много говорили «эзоповым языком», что простой, нормальный, доступный зрителю театральный язык стал забываться. Мы сделали спектакль, в котором вещи называются своими именами».