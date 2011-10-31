«БОЛЬШЕ – МЕНЬШЕ»: русская сатира о женской груди

Спектакль «БОЛЬШЕ – МЕНЬШЕ» - русская сатирическая история о стереотипах «современного общества». Действие пьесы начинается в клинике пластической хирургии, куда приходят героини, чтобы изменить грудь.

Одна хочет увеличить ее, другая – уменьшить, потому что обе чувствуют дисгармонию с окружающей «прекрасной», «совершенной» действительностью. «Пластическая хирургия» в пьесе «БОЛЬШЕ – МЕНЬШЕ» - это гипербола «сладкого наркоза» современного обывателя. Спектакль идет вразрез с "модными постановками" сегодняшнего театрального "мейнстрима", понятен зрителю разных поколений – в нем есть отсылки к знаковым событиям и явлениям нашей истории. На сцене не сквернословят, не демонстрируют гениталии, не убивают и не расчленяют. Ближайшие спектакли пройдут в ГКЦМ "Дом Высоцкого на Таганке" 31 октября, 1, 21, 28 ноября.