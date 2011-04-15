//Культура : Театры

15 апреля 2011, 12:01 [ «Аргументы Недели» ]

Президент РФ Дмитрий Медведев поздравил коллектив московского театра "Современник" с 55-летием со дня образования. Глава государства отметил, что театр полностью подтверждает свое название.

По словам Медведева,"Современник" всегда остро чувствовал время, затрагивал злободневные, социально значимые темы.

"И сегодня театр не изменяет замыслу его создателей", - отметил в своем поздравлении президент России.

Театр "Современник" был основан группой молодых актёров в 1956 году. В годы оттепели, разоблачения культа личности Сталина он стал первым в стране театром, рождённым свободным творческим объединением группы единомышленников и сумевшим отстоять себя как целостный художественный коллектив. У истоков театра были Олег Ефремов, Галина Волчек, Игорь Кваша, Лилия Толмачёва, Евгений Евстигнеев, Олег Табаков, Виктор Сергачёв.