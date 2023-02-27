Любовь, война и море: легендарный капитан дальнего плавания Анна Щетинина только в 70 лет получила свою первую звезду Героя

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Источник: Российская газета

На любом флоте присутствие женщины относится к разряду исключений. А уж капитанов среди них можно пересчитать по пальцам одной руки. Поэтому дважды Герой Социалистического труда Анна Щетинина без преувеличения является легендарной личностью.



В 1935 году 27-летняя девушка стала капитаном парохода «Чавыча». Отправившись в плавание из Германии, судно совершило практически кругосветное путешествие, пришвартовавшись на Камчатке.



В августе 1941 года она на пароходе «Сауле» участвовала в эвакуации населения Таллина. Получив повреждения, судно всё же добралось до Ленинграда. Дальше капитан с риском для жизни доставляла из Владивостока на пароходах «Карл Либкнехт», «Родина» и «Жан Жорес» разные грузы, полученные по лендлизу. После окончания войны, в 1948 году, Анна Ивановна в Одессе приняла пароход «Аскольд».



Отдельного разговора заслуживает её личная жизнь. Ещё в возрасте 20 лет она вышла за радиста Николая Филипповича Качимова. Судьба его сложилась достаточно драматично. В 1938 году он был арестован и 11 месяцев провёл в застенках. После реабилитации ушёл на фронт и несколько раз был тяжело ранен. Большую часть времени супруги находились в плавании вдали друг от друга, но сумели сохранить свои чувства.



Николай Филиппович ушёл из жизни в 1950 году, когда ему исполнилось 47 лет. После этого Щетинина так и осталась одинокой. В 1978 году на свой 70-летний юбилей легендарный капитан всё же получила свою первую звезду Героя. Ушла из жизни Анна Ивановна в 1999 году.