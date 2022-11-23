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Депутат Федоров предложил ограничить право участия в выборах граждан, привлекавшихся за призывы к антироссийским санкциям

, 22:43 Источник: RT

Депутат Федоров предложил ограничить право участия в выборах граждан, привлекавшихся за призывы к антироссийским санкциям
Илья Кошелев / https://www.globallookpress.com

Ограничить право на участие в выборах граждан, которые были привлечены за призывы к антироссийским санкциям, было предложено депутатом Государственной Думы Российской Федерации Евгением Федором. С копией письма на имя генерального прокурора Игоря Краснова ознакомился RT.

Согласно тексту обращения, в настоящее время привлеченным к ответственности по ст. 20.3.4 КоАП РФ за призывы к введению санкций в отношении России, ее граждан и физических лиц не применяется никаких ограничений в их праве участия в выборах.

Как отметил Федоров, призывы за введение антироссийских санкций часто звучат со стороны людей, позиционирующих себя в качестве политических деятелей, в связи с чем, по мнению депутата, будет целесообразным внести изменения в законодательство о запрете участия в выборах привлекавшимся по статье 20.3.4 административного кодекса.

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