ФСБ зафиксировала более 100 тысяч выездов россиян с июля по сентябрь на Украину

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7 ноября 2022, 15:50 Источник: РБК

Semen Likhodeev/globallookpress.com

Федеральная служба безопасности РФ за июль—сентябрь зафиксировала свыше 100 тысяч выездов российских граждан на территорию Украины. Судя по проанализированной РБК информации, количество выехавших на Украину россиян почти в 2,5 раза больше, чем с апреля по июнь.

Весной-летом границу пересекли 42 тысячи россиян. Целью поездки выезжающие на Украину чаще всего называли частную — более 66 тысяч, деловую — 1,7 тысячи.

32 тысячи граждан РФ указаны в статистике ФСБ как обслуживающий персонал транспортных средств. 84 тысячи россиян пересекли границу на автомобиле, 15 тысяч - пешком, 707 человек - на железнодорожном транспорте, 49 человек - по воде.

Статистика ФСБ отдельно фиксирует, что за третий квартал 2022 года более 700 тысяч россиян выехали в республики Донбасса: почти 367 тысяч — в ДНР и 350 тысяч — в ЛНР.

Всего за указанный период число выездов россиян за границу составило 9,7 млн, во втором квартале года число выездов составило пять миллионов.

70% всех выездов пришлось на пять стран: Абхазию, Турцию, Казахстан, Грузию и Финляндию. Число выездов россиян в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию за три месяца, включая сентябрь, стало рекордным за пять лет.