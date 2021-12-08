Шеф-повар Константин Ивлев ввел новый взгляд на старое оливье

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8 декабря 2021, 13:43

Фото: Instagram

В преддверье Нового года все дома полны ароматов. Можно почувствовать традиционный запах картошки, готовящейся быть нарезанной в оливье, и наблюдать опустошение магазинных полок с банками зелёного горошка. Однако, с новым годом приходит и новая кухня. Своими секретами с «Народными новостями» поделился известный шеф-повар, телеведущий и ресторатор Константин Ивлев.



Шеф-повар развеял миф о заморских яствах на своем столе. В волшебную ночь эксперт предпочитает питаться традиционной пищей.



«Я очень консервативен в еде на Новый год. Я люблю классику — это салат оливье, селедка под шубой, шпроты, красная и черная икра. На моем столе будет большое количество мандаринов», — честно ответил Константин.



Можно ли изменить праздничный стол, не внося кардинальных перемен? Разумеется! Гуру гастрономического мира и здесь не оставил вопрос без ответа.



«Если вы хотите, чтобы оливье заиграл новыми красками, то добавьте в него немного сливочного хрена. Тогда салат будет иметь особый вкус. Вместо картофеля в оливье можно добавить салат айсберг. Таким образом вы облегчите салат и свое настроение на Новый год», — раскрыл секреты шеф всея Руси.

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