Почему Монике Беллуччи больше не интересны мужчины

//Культура : Персона 13+

21 февраля 2020, 11:50 [ «Аргументы Недели» ]

моника белуччи, фото:соцсети

Моника, Моника, Моника… Не все знают, что превосходная итальянская актриса с блестящей внешностью, в детстве была гадким утенком. Родители Моники Беллуччи не видели в маленькой девочке невероятную красоту. Покупали примитивные наряды и коротко стригли. Но в старших классах будущей актрисе удалось показать свою настоящую изюминку, вкус и нрав.

После того, как она отпустила волосы, стала одеваться тонко и изящно – парни не давали прохода ни в школе, ни в общественных местах. Сейчас первый муж Моники Беллуччи и бывший муж Беллуччи кусают локти, поражаясь ее внешним видом в 55 лет.

Что же сама актриса, и почему есть сведенья, что ей больше не интересны мужчины? Предстоит выяснить, отвечая на ТОП-7 популярных вопросов от наших читателей.

Кто Моника Беллуччи по национальности?

Горячая итальянская актриса не совсем итальянка. Много источников пишут, что отец модели был иранцем, который сбежал с Западного Афганистана. В Италии он познакомился с будущей женой Бурнеллой Бриганти. Юная девушка потеряла голову от сбежавшего иностранца, и вышла за него замуж наперекор всем ожиданиям своих родственников. После долгих лет ожидания Брунелла смогла забеременеть и выносить единственную дочку Монику. В крови знаменитой актрисы смешались иранские и итальянские корни, которые часто проявляются в эксцентричном характере модели.

Сколько детей у Моники Беллуччи?

Первую дочку актриса родила в 2004 году от актера Венсена Касселя. Назвали ее Дивой. Через 6 лет в их семье появилась еще одна дочь Леони. Она много путешествовала вместе с детьми и мужем, иногда складывалось впечатление, что Моника и вовсе покинула карьеру модели и актрисы. Но нет. Более того, старшая дочурка Дива активно идет по маминым стопам и является частым гостем на фотосъемках бренда «Dolce Gabbana». Но после 14 лет совместной жизни пути прогрессирующих актеров разошлись. Хотя пара признается, что навсегда осталась близкими и любимыми людьми друг для друга.

Киану Ривз и Моника Беллуччи вместе?

Распространенный миф из-за многочисленных, совместных, вызывающих сцен из фильмов. Кинокартина из фильма «Матрица» разбушевала фанатов Ривза и Моники после страстного поцелуя на телеэкранах. Эта сцена далась им не просто, Киану особо стеснялся и даже краснел при виде эпатажной красотки. После съемок они долго посещали красные дорожки вместе, но в реальной жизни оставались просто друзьями.

Клаудио Карлос Бассо, кем приходился для Беллуччи?

В 1988 году, модель в возрасте 20 лет беспамятно влюбилась в фотографа Карло Бассо. В Милане у них завелся целый служебный роман, а Моника призналась на телепрограмме, что это первая настоящая любовь. Через 2 года они заключили брак, но спустя полгода неожиданно разошлись. Почему так случилась, актриса предпочитает не рассказывать. Сейчас Клаудио проживает в штатах и снимает природу.

Кто муж Моники Беллуччи сейчас?

История любви в 14 лет с Касселем распалась в 2013 году. Актриса не раз признавалась, что расставание было тяжелым, но со слишком насыщенной съемочной карьерой не могло быть иначе. Спустя 7 лет Моника скрывала новости о своих отношениях, собственно, как и сейчас. В одном из интервью оговорилась, что ищет «нормального мужчин» и на примете у нее кое-кто есть. Узнать имя избранника – так и не удалось. Также, модель в приоритет ставит воспитание двух дочерей, а только потом личные отношения.

Муж Беллуччи, разве не Николас Леферв?

Подобный «слушок» пошел в период 2017-2019 года. Пара активно стала появляться на красных дорожках, на различных светских мероприятиях вместе. Николас оказался 36-летним владельцем парижской галереи. По правде говоря, в своем образе он выглядит не моложе Моники, но разница в возрасте между парой 19 лет. В июле 2019, актриса заявила, что Лефевр очень интересный, добрый и порядочный мужчина, а их общение – простая дружба.

Леони Кассель, проблемы с глазами – это правда?

Подобная новость является фейком. Кассель никогда не имел проблем со здоровьем и в свои почти 60 лет, встречается с молодой 19-летней моделью. Поэтому все фанаты Леони могут выдохнуть и ожидать новых, затягивающих фильмов с участием любимого актера.

Пусть на просторах интернета ходят разные мифы о личной жизни невероятной Моники Беллуччи, но ее игра, достижения в жизни – заслуживают большого уважения и интереса. Как и всегда, актриса ставит в приоритет воспитание и времяпровождение со своими дочурками. На вопросы о неизвестном избраннике, умело отмахивается, а в жизни- не придает значение.