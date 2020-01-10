Захарова назвала резолюцию сейма Польши о начале ВМВ попыткой

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10 января 2020, 09:27 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Мария Захарова, сайт мид рф

Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на принятие резолюции польским Сеймом о начале Второй мировой войны, «за которое Советский Союз и гитлеровская Германия несут одинаковую ответственность».

"Такое впечатление, что, как и во времена инквизиции, наука объявлена польским Сеймом ересью, а сторонники исторических фактов обвинены им в колдовстве», - отметила дипломат в Facebook.

По её словам, именно такая идеология побеждает в Польше правду. Захарова пояснила, что все события зафиксированы Нюрнбергским трибуналом и, если Сейм сомневается в их решении, то могут об этом заявить.

«У подобного подхода есть своя квалификация - пересмотр итогов ВМВ», - уточнила она.

Ранее польский Сейм принял резолюцию, авторы которой утверждают, что «к началу Второй мировой войны привели две тогдашние тоталитарные державы: гитлеровская Германия и сталинский Советский Союз», а первыми жертвами после заключения пакта Молотова – Риббентропа стали Польша и страны Центральной и Восточной Европы.