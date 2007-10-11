Литературный срез
№ 41(75) от 11.10.2007 [«Аргументы Недели », Светлана ФИЛЮХИНА ]
РЕКОРДНОЕ количество книг – 78 – было выдвинуто библиотеками, издательствами и журналами на соискание премии. В этом смысле 2007 год стал самым урожайным за
«Свежая голова» – театральный режиссер Генриетта Яновская – призналась даже, что хотя и была рада ознакомиться с «годовым срезом русской литературы», но вначале впала в отчаянье – не только от количества книг, но и от качества многих из них. Жюри во главе с прозаиком Асаром Эппелем пропустило в
Интересно, что под это определение не попали такие романы, как «Ампир В» Виктора Пелевина, «Когда падают горы» Чингиза Айтматова, «ЖД» Дмитрия Быкова, «Испуг» Владимира Маканина (кстати, победителя 1993 года). Зато темной лошадкой короткого списка оказался Алекс Тарн, специализирующийся на остросюжетных жанрах. Его политический боевик «Бог не играет в кости», рассказывающий об очередном задании суперагента Берла, неожиданно прорвался в
В то же время полку
Жюри назвало такой
Асар Эппель признался, что в руках у них были все козырные писатели. Как ни странно, его встревожил тот факт, что почти все литературные гранды выпустили в этом году по роману.
Некоторой тревогой поделилась и член жюри, победитель премии «Поэт» Олеся Николаева, у которой часто оставалось ощущение недоделанности, поспешности письма даже от чтения талантливых и маститых авторов. По ее мнению, там, где могли быть написаны рассказ или повесть, произведения часто растягиваются до романа только
Напомним, что победитель «Русского Букера» получит 20 000 долларов от попечителя премии – международной нефтегазовой компании British Petrolium.
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