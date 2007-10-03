//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Культура

ХОРОШЕГО ПАРНЯ ЧИНГИСХАНОМ НЕ НАЗОВУТ

№ 40(74) от 03.10.2007 [«Аргументы Недели », Татьяна МОСКВИНА ]

ХОРОШЕГО ПАРНЯ ЧИНГИСХАНОМ НЕ НАЗОВУТ
Для чего мы воскрешаем это чудище?
 Единственный фильм, который может соревноваться в осеннем прокате с картиной Михалкова «12» (только за первую неделю собравшей 2 млн. у.е.), – это «Монгол» Сергея Бодрова. Красочно снятая юность вождя всех монголов Чингисхана в ту пору, когда он еще был Темуджин, впечатляет. Не настолько, однако, чтоб потерять рассудок.

 ДЕВЯТИЛЕТНИЙ мальчик Темуджин едет с отцом-ханом выбирать невесту и по дороге встречает нахальную девчонку Борте. Она приказывает ему выбрать именно ее, и Темуджин согласен с таким поворотом событий. Все последующее дейст­вие – это история мужественной расплаты благородного степняка за свой скоропалительный выбор.

 Итак, внезапно отравили отца-хана. Мальчик-наследник в решительную минуту бросился бежать от преследователей по бескрайней степи и провалился под лед (эффектное медленное погружение, вид из воды). И вынырнул уже длинноволосым мужчиной с узкими бесстрастными глазами, принадлежащими японскому актеру Таданобу Асано. Где-то мыкался лет двадцать, но в сказках ведь и не то бывает.

 Взрослый Темуджин не хочет ни власти, ни славы, а хочет найти ту самую Борте, что приказала на себе жениться. Находит: широколицая красавица (монгольская актриса Хулан Чулуун) его ждет. Но враждебное племя забирает Борте в плен, и Темуджин идет за помощью к своему брату Джамухе. Монголы не воюют за женщин, говорит Джамуха, но помочь обещает и, в общем-то, зря. Когда Темуджин обретает потерянную невесту, он уводит от брата лучших людей войска, обольстив их частью добычи. Так разгорается типичная средневековая вражда братьев.

 Картина их битвы – кульминационная и, конечно, эффектная. Но вот что замечу: раньше при показе какой-либо битвы противники были четко отграничены, и сама битва показывалась как в деталях, так и на общем плане, чтоб было понятно, кто с кем. Сейчас это неважно. Все со всеми. Как идет бой, неясно – виден лишь конкретный «махач» да брызги крови, которые по новой кинотехнологии вылетают из статистов фонтаном, как бы под большим давлением, затейливо распадаясь на струи каплевидных красных жемчугов. Красотища!

 Кстати, здесь сталкиваются не только два характера и две судьбы, но и две актерские школы: японская и китай­ская (Джамуха – Сун Хон Лей). И в соревновании актерском победа – явно за китайцем. Он создал рельефный, обаятельный характер забияки, жизнелюбца, хвастуна, втайне любящего своего коварного братца. Тогда как японец Асано так ничего и не раскрыл в образе будущего Чингисхана.

 Будучи в плену, красавица Борте забеременела от врага. Но Темуджин благородно принимает ее дитя как свое. Любовь! Страшное дело. Он попадает в плен, его продают в Тангутское царство, где сажают в тюрьму. Сидит он, значит, смотрит, как волк, на площадь. Видит буддийского монаха и просит того найти жену и передать ей талисман семьи – косточку белой вороны. Монах сам отправляется в путь и посреди пустыни видит вдруг красавицу Борте. Передает косточку и умирает. А тут вдруг мимо идет караван купца с золотой серьгой. Борте просит подвезти ее в Тангутское царство, но денег у нее нет, а плата за проезд женщины без денег во все века у нас сами знаете какая. Короче, в Тангутское царство жена будущего Чингисхана попадает уже с двумя детьми и сильно разбогатевшей, так что может выкупить мужа из клетки.

 Семейство сложной судьбы, воссоединившись, резвится на зеленой лужайке, поскольку в этом сказочном царстве времена года не чередуются, а появляются и исчезают внезапно. В общем-то, хеппи-энд. Но вдруг Темуджин объявляет, что он понял, как объединить монголов, – дело, в общем, нехитрое, надо просто за любую провинность карать смертью. Садится на лошадку, целует жену и отправляется завоевывать мир – но этого мы уже не увидим. Это написано в финальных титрах, а кроме того, обещан следующий фильм, где нам что-то прояснят наконец.

 Понятно. Этот фокус мы уже видели весной, когда вышла первая часть «Параграфа-78», а потом нас призвали пойти на вторую часть, где нам «все объяснят», но до этого уже дожили не так многие, как хотелось бы…

 Кроме шуток, фильм «Монгол» снят масштабно, профессионально, живописно. Еще бы – ведь его режиссер, Сергей Бодров, всегда входил, что называется, в первую десятку отечественных мастеров своего дела. Но вот если бы меня спросили – а кто бы мог из русских снять фильм о Чингисхане? – я бы неуверенным голосом назвала разные фамилии, но никак не Бодрова. Мне кажется, это не его тема. У него, на мой взгляд, нет своей точки зрения на предмет (личность Чингисхана), а это важно. И вот Бодров снял о том, что его действительно волнует – про любовь, семью, природу, судьбу, снял обычную человекоразмерную историю на фоне некоей «Азии вообще», в красочной стилистике «восточной сказки».

 Но Чингисхан-то тут при чем? Для чего мы воскрешаем это чудище, да так упорно – чтобы набить очередное киночучело своими штампами?

 Фильмы о великих завоевателях сейчас не редкость на экране. То Александр Македонский блеснет своей нетрадиционной сексуальной ориентацией, то вот Чингисхан удивит небывалой любовью к жене среди племени, где женщины равнялись скоту. Возможно, все это и было – но не эти же частности личного облика навеки вписали их имена на страницы истории. Мы, видимо, просто не понимаем великих воинов прошлого – нам неизвестны их мотивы, нам не представить их мышления. Мы можем снять только что-нибудь понятное – про денежки, про любовь. И про то, как красиво (в наших мечтах) брызгает кровь из отрубленной головы врага.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//Политика

"Можем "выдохнуть", - сенатор Косачев о процедуре обмена заключёнными

"Можем "выдохнуть", - сенатор Косачев о процедуре обмена заключёнными

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев оценил сообщение о завершении процедуры обмена между Киевом и Москвой заключёнными. По его словам, это первый шаг к выстраиванию диалога между странами.

//Политика

Зеленский сказал, куда отправит освобожденных украинцев

Зеленский сказал, куда отправит освобожденных украинцев

Вернувшиеся домой украинцы пройдут реабилитацию. Они будут направлены в государственную клинику. Об этом заявили киевский омбудсмен Людмила Денисова и президент Украины Владимир Зеленский.

//Происшествия

Задержан подозреваемый в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову

Задержан подозреваемый в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в субботу сообщила о задержании подозреваемого в разбойном нападении на дом председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой.

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

Великая от Черного моря до Эгейского

Великая от Черного моря до Эгейского

В 80-е годы у нас в Старом Осколе было очень много болгар. Они по программе социалистической братской помощи занимались строительством. Ну как "занимались", получали две зарплаты, в Болгарии одну и в России вторую, и строили скажем так себе. Не лучше наших строителей. Но надо же было "кормить" чем то страны соцлагеря.

//Общество

Минфин разработал для россиян «гарантированный пенсионный продукт»

Минфин разработал для россиян «гарантированный пенсионный продукт»

Минфин РФ разработало новый законопроект по пенсионному обеспечению россиян. Документ c предварительным рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте» направлен на согласование в Минтруд.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Американский эксперт назвал США "увядающей сверхдержавой"

Американский эксперт назвал США "увядающей сверхдержавой"

Американский профессор Азим Ибрагим заявил, что с приходом к власти Дональда Трампа Соединенные Штаты перестали использовать имперские амбиции и больше не являются надёжными партнёрами стран НАТО. По его мнению, США начинает терять статус сверхдержавы.

//Здоровье

Врач-онколог назвал симптомы, сигнализирующие о раке головы или шеи

Врач-онколог назвал симптомы, сигнализирующие о раке головы или шеи

Врач-онколог назвал симптомы, сигнализирующие о раке головы или шеи. Незаживающая ранка на языке или расцарапанная родинка - повод обратиться к онкологу. Среди симптомов - нарастающая осиплость голоса.

//Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк подтвердил, что актриса готовится дать интервью на телеканале в ближайшее время

Директор Анастасии Заворотнюк подтвердил, что актриса готовится дать интервью на телеканале в ближайшее время

Директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов, сообщил, что актриса готовится дать интервью в эфире одного из телеканалов. По словам Христова, о своем здоровье Заворотнюк расскажет в ближайшее время.

//Спорт

Хабиб Нурмагомедов победил Порье и защитил титул чемпиона UFC

Хабиб Нурмагомедов победил Порье и защитил титул чемпиона UFC

В Абу-Даби вечером в субботу, 7 сентября, состоялся турнир UFC 242, в главном бою которого российский боец Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье и защитил титул чемпиона в легком весе.

//Новости партнеров

//Мнение

Хватит России оправдываться

Хватит России оправдываться

В Евангелии сказано, что если тебя ударят по правой щеке, то надо подставить левую. Может, именно на это представление православных о добре и зле рассчитано отношение современного Запада к России.

//Происшествия

Машина каршеринга сбила ребенка на юге Петербурга

Машина каршеринга сбила ребенка на юге Петербурга

В Красносельском районе Санкт-Петербурга автомобиль каршеринга сбил пятилетнего ребенка. Согласно последней информации, аккаунт, через который была арендована машина, не совпадал с данными водителя.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

СМИ: Ольга Бузова высмеяла молодую супругу Дмитрия Тарасова

СМИ: Ольга Бузова высмеяла молодую супругу Дмитрия Тарасова

В СМИ появилась информация о том, что телеведущая и певица Ольга Бузова высмеяла жену своего экс-супруга Дмитрия Тарасова. Артистка около трех лет назад очень тяжело переживала развод с мужем.

//Происшествия

Возвращавшийся во Владивосток из-за тайфуна самолет приземлился в Хабаровске

Возвращавшийся во Владивосток из-за тайфуна самолет приземлился в Хабаровске

Самолет, который ранее в субботу, 7 сентября, вылетел из Владивостока в Пекин и первоначально вернулся к аэропорту вылета, а затем был перенаправлен в Хабаровск, благополучно совершил посадку.

//Общество

На Сочи обрушился первый снегопад

На Сочи обрушился первый снегопад

В субботу, 7 сентября, стало известно, что первый снег выпал на одном из сочинских курортов. Согласно последним данным, речь идет о месте, которое расположено на высоте 2050 метров над уровнем моря.

//Шоу-бизнес

Яна Рудковская продемонстрировала "негламурный" наряд для сбора грибов

Яна Рудковская продемонстрировала "негламурный" наряд для сбора грибов

Бизнес-вумен и продюсер Яна Рудковская удивила своих поклонников необычным образом. Женщина, которая ведет гламурный образ жизни, позирует в костюме, подобранном специально для сбора грибов.

//В мире

Нидерланды пытались помешать Украине передать РФ "свидетеля" крушения МН17

Нидерланды пытались помешать Украине передать РФ "свидетеля" крушения МН17

В субботу, 7 сентября, стало известно, что Нидерланды вели переговоры на высшем уровне с Украиной с целью не допустить передачи России экс-командира одного из подразделений "ПВО" ДНР Владимира Цемаха.

//В мире

Глава Пентагона посоветовал России вести себя "как нормальная страна"

Глава Пентагона посоветовал России вести себя "как нормальная страна"

Глава Пентагона Марк Эспер в рамках пресс-конференции в Париже посоветовал России вести себя "как нормальная страна". По мнению американского политика, только так РФ сможет добиться прогресса.

//Новости партнеров

//В мире

СМИ: Борис Джонсон может оказаться за решеткой

СМИ: Борис Джонсон может оказаться за решеткой

В СМИ появились данные о том, что премьер-министр Британии Борис Джонсон готов, скорее, нарушить закон и не выполнить предписание парламента, чем допустить еще одно продление срока переговоров по Brexit.

//Интервью

Латвия: почему Россию вернули в ПАСЕ?

Латвия: почему Россию вернули в ПАСЕ?

На юбилейной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы девять стран, среди которых – и Латвия – потребуют объяснений у руководства председательствующей страны в ПАСЕ – Франции.

//В мире

На Украине наградили военнослужащих, которых освободили в России

На Украине наградили военнослужащих, которых освободили в России

Вечером в субботу, 7 сентября, стало известно, что на Украине состоялось награждение военнослужащих, которые были ранее задержаны российской стороной за незаконное пересечение морской границы.

//Экономика

Додон: Молдавия и Россия договорились о снижении цены на газ

Додон: Молдавия и Россия договорились о снижении цены на газ

Президент Молдавии Игорь Додон в субботу, 7 сентября, сообщил о достигнутой с российским президентом Владимиром Путиным договоренности о снижении цены на газ, который поставляется в республику.

//В мире

Источник рассказал, как Елизавета II запоминает всех людей на больших приемах

Источник рассказал, как Елизавета II запоминает всех людей на больших приемах

Каждый год королева Великобритании Елизавета II встречает тысячи людей на официальных мероприятиях. Стало известно, как глава семьи монархов запоминает, чем занимается тот или иной человек.

//В мире

На Мальдивах совершил аварийную посадку самолет с горящим двигателем

На Мальдивах совершил аварийную посадку самолет с горящим двигателем

В главном международном аэропорту Мальдивских островов вечером в минувший четверг, 5 сентября, совершил аварийную посадку самолет А320 таиландского отделения бюджетной авиакомпании Air Asia.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Хватит России оправдываться
2

На втором этапе Зеленский требует от России освободить рекетиров и террористов?
3

СМИ: Ольга Бузова высмеяла молодую супругу Дмитрия Тарасова
4

Директор Анастасии Заворотнюк подтвердил, что актриса готовится дать интервью на телеканале в ближайшее время
5

Хабиб Нурмагомедов победил Порье и защитил титул чемпиона UFC

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры