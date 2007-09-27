ПОДУШКИ И ТЕТУШКИ

Московский художественный театр имени А.П. Чехова открыл новый сезон, но не дома, где полным ходом идет ремонт, а на гастролях. Зрителю представлены две премьеры - «Человек-подушка» и «Примадонны». После них приходит в голову идея: слово «академический» в названии театра уже убрали, может, пора убрать и слово «художественный»? Да и Чехов что-то вот ни к селу ни к городу… Новое название будет звучать хорошо и просто - «Московский театр».
ГОВОРЯТ, что спектакль Кирилла Серебренникова по пьесе Мартина Макдонаха «Человек-подушка» - про ответственность художника перед обществом за свои творения. Но скорее этот спектакль, наоборот, про полную безответственность режиссера. Кирилла Серебренникова мы знаем хорошо. Знаем, как он лихо разделался с Островским и Бомарше. С текстом Макдонаха постановщик обошелся бережно, можно сказать, любовно, отполировав мерзость литературную еще более выразительным зрительным рядом.
Дебил-переросток Михал (Алексей Кравченко) воплощает в жизнь больные фантазии своего гениального братца писателя Катуриана (Анатолий Белый). Катуриан в свою очередь убивает родителей-садистов, которые, взращивая гения, мучили брата-дебила. Он заботится о дебиле-братце, а тот сдает его мучителям-полицейским. А подушка тут вот при чем: «человек-подушка» убивает младенцев, чтобы не мучились.
Кирилл Серебренников, режиссер условного театра, в этом спектакле погружается в пучину патологического натурализма. Выяснилось, что интерес режиссера к жизни опарышей в человеческой оболочке глубинный, нешуточный.
Ангелоподобный ребенок, замученный своими родичами-выродками, играет с птичками, окуная тварей в ведро с кровищей. Брат-дебил разбрасывает по сцене пальчики убитого им маленького мальчика, покрытые плесенью (дебил их долго хранил в коробке из-под елочных игрушек) и даже пробует их на вкус. Во втором действии появляется девочка (Лиза Арзамасова) и огромные мясные туши. Спасенная девочка радостно уволакивает их за кулисы. В финале кровью писателя-гения зальется белая кафельная стена, и он скажет-таки свое последнее слово, свое завещание миру: «Слеза ребенка» оправданна потому, что благодаря ей остаются жить великие творения художников. Убедительно, ничего не скажешь. Особенно если принять во внимание, что три часа нас окунали в клинический, смердящий мертвецкой мир автора пьесы.
В общем, как говорится у Даниила Хармса: театр закрывается, нас всех тошнит.
А спектакль режиссера Евгения Писарева «Примадонны» - совсем в другом роде. Это легкая, незамысловатая комедия положений бродвейского драматурга Кена Людвига. Жанр, к слову, не такой простой, как принято к нему относиться. Он требует и знаний, и умений: например, безупречного вкуса, ритмической выверенности, аккуратного обращения с репризами, чувства юмора и так далее.
Речь, как водится в бродвейских комедиях, идет о наследстве миллионерши, тетушки Флоренс (Михаил Трухин), которое она собирается раздать трем своим племянницам. Двух из них она не видела с детства, третья - Мег (Наташа Швец) - живет с ней. Два актера-неудачника, Лео (Юрий Чурсин) и Джек (Дмитрий Дюжев), переодеваются в женщин и являются в дом к тетушке в качестве тех самых племянниц. Естественно, они влюбляются в местных красавиц и являются им в разных обличьях. То они подружки, то поклонники героинь. В итоге побеждает любовь-морковь, и все счастливы.
Искушенные театралы и строгие критики в пространстве этого спектакля тоже могут получить свой кайф. Актерский ансамбль замечательный, ребята куражатся от души. Мы видим старый добрый «бульварный» театр и забываем о кровавых кошмарах «Человека-подушки». Но удивление репертуарной политикой Московского художественного никак не проходит.