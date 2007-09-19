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«СОКРОВИЩЕ АНГЕЛОВ» ВОЗВРАЩАЕТСЯ В РОССИЮ

Скандал на аукционе «Сотбис»: коллекцию Ростроповичей купили до начала торгов

№ 38(72) от 19.09.2007 [«Аргументы Недели », Надежда ПОПОВА ]

 Лондонский выставочный зал «Сотбис» в эти дни встречает посетителей большим объявлением: «Коллекция Ростроповича – Вишневской приобретена частным образом. Аукцион не состоится». Оказывается, до начала торгов все 450 лотов действительно приобрело «одно частное лицо». Этим лицом оказался  известный российский бизнесмен Алишер Усманов.

 ТАКИМ образом, в Россию возвращаются картины замечательных русских художников – Репина, Боровиковского, Серова. Мы снова сможем увидеть «Сокровище ангелов» кисти Николая Рериха, эскиз Александра Иванова к картине «Явление Христа народу», «Портрет Авроры Демидовой» Карла Брюллова.

 – Радости моей нет конца, – поделился своими эмоциями в разговоре с «Аргументами неделi» известный искусствовед Савелий Ямщиков, – что все эти вещи возвращаются в Россию. Как любит повторять за Михаилом Ломоносовым моя дочь: «В России сколько в одном месте убудет, столько в другом месте прибудет»… А то раздербанили бы коллекцию по кусочкам, а так – все  приедет в Россию! Я радуюсь до бесконечности!

 – Савелий Васильевич, а что самое-самое в этой коллекции?

 – На мой взгляд, это «Лики Рос­сии», – именно я в свое время и посоветовал Галине Вишневской купить этот шедевр Бориса Григорьева. Теперь специалисты пусть решают, где все это можно расположить.

 Вдова  Мстислава Ростроповича Галина Вишневская удовлетворена, что Алишер Усманов купил коллекцию антиквариата и картин и что теперь все это останется в России. Пока еще неизвестно, в каком из российских музеев будет экспонироваться коллекция Ростроповичей. Русский музей, Эрмитаж и Пушкинский музей выразили желание видеть коллекцию у себя.

 Галина Вишневская рассказала, что все средства, полученные от продажи коллекции, пойдут на поддержание фонда «Ростропович – Вишневская» и Медицинского фонда «Во имя здоровья и будущего детей в России».

Надежда ПОПОВА

 

Справка «АН» 

 Коллекция Ростроповичей состоит из мебели, посуды, серебра, фарфора и произведений искусства XVIII–XX вв. Предварительно коллекция оценивалась в 26–40 млн. долларов.

 «Сотбис» (Sotheby’s) – старейший в мире аукционный дом. Совместно с аукционным домом Christie’s занимает 90% мирового рынка аукционных продаж антиквариата и предметов искусства. Основан аукционный дом 11 марта 1744 г. в Лондоне книготорговцем Самюэлем Бейкером.

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