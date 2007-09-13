Русский «КРАКАТУК» бросает вызов «Шреку»

РОССИЙСКИЕ мультипликаторы бросили вызов импортным зеленым «шрекам», «подводной» и «лесной братве». На экраны наших кинотеатров в конце октября выходит первый российский 3D-мультфильм «Кракатук» о приключении умной и находчивой девочки. Вместо цветика-семицветика она использует для исполнения желания волшебный орех кракатук.

Режиссер фильма – Егор Михалков-Кончаловский. Он впервые пробует себя в подобном жанре: «Мне очень понравился сценарий, написанный прекрасным языком Леонида Каганова и Александра Бачило, по-настоящему смешной и интересный. Мы снимали по новой технологии. Это не просто компьютерная графика, а снятая на несколько камер игра реальных актеров. Поэтому персонажи получились максимально «живыми».

Актеры, исполняющие и озвучивающие главные роли, хорошо знакомы российскому зрителю – Любовь Толкалина и актерский дуэт – Михаил Галустян и Сергей Светлаков. Музыку к фильму написал популярный композитор Максим Фадеев.