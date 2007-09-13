Все хуже, и хуже, и хуже

Завершилась крупнейшая в России Московская международная книжная выставка-ярмарка. На площади в 32 000 кв. м было выставлено 150 000 книг из 60 стран мира. Ежегодно за 6 дней ярмарку успевают посетить не менее 200 000 человек.

В ЭТОМ году двадцатая ММКВЯ выросла из двух традиционных павильонов. Пришлось достраивать еще три, в которых значительное место было отдано детской и образовательной литературе. Организаторы не без гордости заметили, что были вынуждены отказать почти сот­не издательств из-за нехватки площадей.

При входе в павильон №20 первым бросался в глаза стенд «Вагриус». Издательство делает ставку на современных российских прозаиков, замеченных в шорт-листах престижных литературных премий - Дмитрия Быкова, Александра Кабакова, Ольгу Славникову, Михаила Шишкина, Захара Прилепина. В павильоне №57 любителей книг встречал нарисованный Гарри Поттер, рядом с которым можно было подписаться на последний том поттерианы, и огромный стенд издательст­ва «Олма-пресс». Здесь и историко-политическая литература разного рода (от Александра Хин­штейна до Александра Бушкова), и здоровенные кулинарные тома, а между ними лицо доктора Курпатова, размноженное на десятках мягких обложек.

Удивило издательство «Центр­полиграф», поставив на самое видное место книгу с пометкой «Лучшая книга в жанре NON-FICTION 2006 года. Продано более 1 000 000 экземпляров!». Удивило потому, что название этого бестселлера, извиняюсь, «Оргазм для вас или вы для оргазма».

Тем временем у соседнего стенда «Гелеос» была обнаружена книга десятилетия. Продавщица говорила потерявшейся в море литературы покупательнице: «Вот эту книгу возьмите (дает роман Тони Парсонса «Man and wife»). Одна женщина купила - приходила в ножки кланяться, говорит, последние десять лет лучше не читала».

Издательство «Время» привлекало внимание многотомником «Красное колесо» Александра Солженицына и трудами историка Роя Медведева.

Между стендами нельзя было не увидеть красный Porsche 911 - так не без пафоса презентуется книга Николая Фоменко «Пламенный мотор».

Тихим и светлым оазисом казались стенды Китая - почетного гостя ММКВЯ-2007. Бросались в глаза обложки с портретами Достоевского, Горького и Льва Толстого. Привезенные китайской делегацией книги перешли в дар Российской государст­венной библиотеке.

На многочисленных презентациях ММКВЯ можно было увидеть и Эдварда Радзинского с «Моей театральной жизнью», и Василия Аксенова с поэтическим сборником «Край недоступных Фудзиям», и Людмилу Улицкую с «Лигой обманутых жен».

Издательство «Олма-пресс» пригласило телеведущего и писателя Владимира Соловьева. Он говорил о том, что «власть воплощает самое плохое в обществе», и, конечно, о книгах: «Люди читают все быстрее и быстрее, так как качество книг все хуже и хуже». Как раз в это время около соседнего стенда «АСТ» шумно, на повышенном женском голосе, проходила другая презентация, которая к явному неудовольствию аудитории Соловьева заглушала слова телеведущего. Это - «самая модная современная писательница» Маша Свешникова представляет роман «Бимайн». Именно Машу Свешникову - только с книгой «Fuck'ты» - издательст­во «Гелеос» поставило на своем стенде в яркообложечный авангард - рядом с Бернардом Вербером, книги которого пестреют на ­ММКВЯ тут и там.