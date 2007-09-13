Прерванный полет

В ФИЛЬМЕрежиссер Юрий Совмиз показал ужасную трагедию человека, чей путь в жизни и искусстве внезапно обрывается. Владимир Мигуля мог стать великолепным хирургом-пластиком, но медицине он предпочел музыку. Он писал замечательные песни - от щемящей «Поговори со мною, мама», до «забойных» «Трава у дома» и «Каскадеры», которые исполняли «Земляне». Как певец он выступал до 47 лет, пока позволяло здоровье. Но потом безжалостная неврологическая болезнь - боковой амиотрофический склероз - взяла свое. Лечению этот недуг практически не поддается и выражается в том, что нарушается координация движений, расстраивается речь, человек не может сам есть, но мозг при этом работает четко.

В фильме, который показывает канал «Россия», впервые использованы киноматериалы из личного архива артиста.