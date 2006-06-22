На дне рождения ее Величества

У БРИТАНСКИХ монархов есть добрая традиция – начиная с 1805 г. по повелению тогдашнего короля Эдварда VII, у которого собственный день рождения был зимой, день рождения короля отмечают в июне как государственный праздник. Традиция была возрождена отцом королевы, королем Георгом Шестым, и сохраняется по сей день.

Королева Елизавета вступила на престол 6 февраля 1952 г., а ее коронация состоялась в июне 1953 года. Полный официальный титул – Ее Высочайшее Величество Елизавета Вторая, Божьей милостью Королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и других ее Царств и Территорий, Глава Содружества, Защитница Веры, Самодержица Орденов Рыцарства. Если бы королева имела визитные карточки, они бы смотрелись в высшей степени умилительно. Таким образом, королева дважды отмечает свой юбилей: 21 апреля и 17 июня.

В посольстве Великобритании уважить королеву подготовились основательно.

Многочисленные постеры рассказывали гостям о всей ее жизни, были выставлены фотографии из семейных архивов. Как достижения королевской эпохи были расставлены стенды таких всемирно известных английских брендов, как VisitBritain, Bentley, Wedgewood, Ahmad и других. Чрезвычайный и Полномочный посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Российской Федерации Энтони Расселл Брентон лично встречал гостей. Сэр Брентон принимал поздравления от Святослава Бэлзы, Юрия Вяземского, Евгения Киселева, Марии Шаховой, Артемия Троицкого, Ильи Лагутенко, Андрея Бартенева, Анастасии Волочковой, Геннадия Зюганова и десятков других гостей.

Послу преподнесли поистине королевский подарок от Управления по туризму Великобритании. Это была картина из шоколада с изображением легендарного символа Лондона – башни Биг-Бен. На изготовление произведения искусства высотой около одного метра ушло более 10 кг шоколада. Картину сделал специально ко дню рождения Елизаветы II один из известнейших кондитеров России Владимир Коннэ – главный художник фабрики «Красный Октябрь».

После светского раута, на котором подавали замороженную виноградную водку – широк и пимс – типично английский напиток из свежих фруктов с яблоками, клубникой, ликером – все собрались в парадном зале. Тем более что на улице стал накрапывать дождь – типичная летняя английская погода. Там наградили актера Василия Ливанова, лучшего исполнителя роли Шерлока Холмса, орденом Британской империи за личный вклад в развитие дружбы между Россией и Великобританией. Актер был с женой Еленой и сыном Николаем. Рядом с ним, как и в известном фильме про английского сыщика, был актер Евгений Стеблов.

Вместе со всеми уважили английскую королеву и послы Японии, Америки, африканских стран. Кстати, последние – африканцы – были в очень ярких праздничных одеждах с не менее пышно одетыми женщинами. Также на королевском празднике отметились член Общественной палаты России Вячеслав Никонов, Председатель Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов, владелец «Независимой газеты» Константин Ремчуков, член совета директоров РБК Юрий Ровенский, глава компании «ТНК-BP» Боб Дадли.