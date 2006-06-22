//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Культура

На дне рождения ее Величества

достойный повод выйти в свет

№ 7(7) от 22.06.2006 [ «Аргументы Недели » ]

На дне рождения ее Величества
Анастасия Волочкова, Фото ИТАР-ТАСС

 У БРИТАНСКИХ монархов есть добрая традиция – начиная с 1805 г. по повелению тогдашнего короля Эдварда VII, у которого собственный день рождения был зимой, день рождения короля отмечают в июне как государственный праздник. Традиция была возрождена отцом королевы, королем Георгом Шестым, и сохраняется по сей день.

 Королева Елизавета вступила на престол 6 февраля 1952 г., а ее коронация состоялась в июне 1953 года. Полный официальный титул – Ее Высочайшее Величество Елизавета Вторая, Божьей милостью Королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и других ее Царств и Территорий, Глава Содружества, Защитница Веры, Самодержица Орденов Рыцарства. Если бы королева имела визитные карточки, они бы смотрелись в высшей степени умилительно. Таким образом, королева дважды отмечает свой юбилей: 21 апреля и 17 июня.

 В посольстве Великобритании уважить королеву подготовились основательно.

 Многочисленные постеры рассказывали гостям о всей ее жизни, были выставлены фотографии из семейных архивов. Как достижения королевской эпохи были расставлены стенды таких всемирно известных английских брендов, как VisitBritain, Bentley, Wedgewood, Ahmad и других. Чрезвычайный и Полномочный посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Российской Федерации Энтони Расселл Брентон лично встречал гостей. Сэр Брентон принимал поздравления от Святослава Бэлзы, Юрия Вяземского, Евгения Киселева, Марии Шаховой, Артемия Троицкого, Ильи Лагутенко, Андрея Бартенева, Анастасии Волочковой, Геннадия Зюганова и десятков других гостей.

 Послу преподнесли поистине королевский подарок от Управления по туризму Великобритании. Это была картина из шоколада с изображением легендарного символа Лондона – башни Биг-Бен. На изготовление произведения искусства высотой около одного метра ушло более 10 кг шоколада. Картину сделал специально ко дню рождения Елизаветы II один из известнейших кондитеров России Владимир Коннэ – главный художник фабрики «Красный Октябрь».

 После светского раута, на котором подавали замороженную виноградную водку – широк и пимс – типично английский напиток из свежих фруктов с яблоками, клубникой, ликером – все собрались в парадном зале. Тем более что на улице стал накрапывать дождь – типичная летняя английская погода. Там наградили актера Василия Ливанова, лучшего исполнителя роли Шерлока Холмса, орденом Британской империи за личный вклад в развитие дружбы между Россией и Великобританией. Актер был с женой Еленой и сыном Николаем. Рядом с ним, как и в известном фильме про английского сыщика, был актер Евгений Стеблов.

 Вместе со всеми уважили английскую королеву и послы Японии, Америки, африканских стран. Кстати, последние – африканцы – были в очень ярких праздничных одеждах с не менее пышно одетыми женщинами. Также на королевском празднике отметились член Общественной палаты России Вячеслав Никонов, Председатель Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов, владелец «Независимой газеты» Константин Ремчуков, член совета директоров РБК Юрий Ровенский, глава компании «ТНК-BP» Боб Дадли.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

Игорь Коротченко: Медведчук получил от России некий аванс

Игорь Коротченко: Медведчук получил от России некий аванс

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что команде Зеленского следует поддержать автономию Донбасса. О Медведчуке размышляет главред журнала «Национальная оборона» Игорь КОРОТЧЕНКО.

//В мире

Политолог оценил намерение украинского руководства реформировать СБУ

Политолог оценил намерение украинского руководства реформировать СБУ

Политолог Александр Асафов оценил заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка о планах украинских властей реформировать Службу безопасности страны.

//Политика

Самолёты США и Италии выполнят наблюдательный полёт над РФ

Самолёты США и Италии выполнят наблюдательный полёт над РФ

Стало известно, что военные Италии и США проведут наблюдательный полёт над территорией России с 29 июля по 2 августа. Отмечается, что специалисты РФ на борту самолёта будут следить за тем, чтобы соблюдались согласованные параметры полёта и применение аппаратуры наблюдения.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

В Донбассе украинские военнослужащие морской пехоты устроили бунт

В Донбассе украинские военнослужащие морской пехоты устроили бунт

В Донбассе военнослужащие морской пехоты ВСУ устроили бунт, требуя улучшения материального обеспечения личного состава, сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

//В мире

Пользователи сети посмеялись над призывом украинского журналиста готовиться к военному вторжению в Россию

Пользователи сети посмеялись над призывом украинского журналиста готовиться к военному вторжению в Россию

Пользователи сети посмеялись над призывом украинского журналиста готовиться к военному вторжению в Россию. Он призвал Верховную раду срочно собраться и дать разрешение Верховному Главнокомандующему на ввод войск в РФ.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Происшествия

Из-за паводка эвакуированы более тысячи человек из шести районов Иркутской области

Из-за паводка эвакуированы более тысячи человек из шести районов Иркутской области

На Иркутскую область обрушилась новая волна паводка из-за сильных и продолжительных дождей в выходные. Уточняется, что подтопленными оказались 6 районов, эвакуировали более 1 тысячи человек.

//Общество

Москвичей ожидает самая холодная неделя лета

Москвичей ожидает самая холодная неделя лета

Синоптики сообщили, что москвичей ожидает резкое похолодание на этой неделе. По данным экспертов, воскресенье может стать последним тёплым днём июля, а может и всего лета.

//Шоу-бизнес

Анита Цой появилась на сцене в инвалидной коляске

Анита Цой появилась на сцене в инвалидной коляске

Известная певица Анита Цой появилась на сцене музыкального фестиваля в столице Азербайджана в инвалидном кресле. Отмечается, что знаменитость серьёзно повредила ногу во время пребывания в Баку.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

О Кудрине в роли Дон Кихота

О Кудрине в роли Дон Кихота

Россия вот уже 30 лет живёт от выборов до выборов. И все судьбоносные – от муниципальных до президентских. Одни выборы сменяют другие, и всё время кажется, что нашим руководителям – от сельского старосты до президента – и делать больше нечего, как думать об участии в следующих выборах. А иной раз говорить, что думает о преемнике всё время – с первого дня при власти.

//Общество

На трассе «Тавриде» в ДТП пострадали 7 человек, один ребенок скончался

На трассе «Тавриде» в ДТП пострадали 7 человек, один ребенок скончался

На трассе «Таврида» в Ленинском районе произошло ДТП, в котором пострадали семь человек. Один ребенок скончался в больнице,

//Новости СМИ2

//Наука

Ученые: модели искусственного интеллекта могут стать одной из причин изменения климата

Ученые: модели искусственного интеллекта могут стать одной из причин изменения климата

Ученые заявили, что модели искусственного интеллекта могут стать одной из главных причин изменений климата, а также глобального потепления на планете из-за крайне высокого потребления энергии.

//В мире

Соратник Зеленского назвал "неудачниками" тех, кто хотел переименовать Россию

Соратник Зеленского назвал "неудачниками" тех, кто хотел переименовать Россию

Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Максим Бужанский заявил, что переименовывать Россию будут только неудачники. По его словам, подобная идея противоречит здравому смыслу.

//Общество

В России намерены создать реестр подозреваемых в отмывании денег

В России намерены создать реестр подозреваемых в отмывании денег

В России намерены создать реестр подозреваемых в отмывании денег. В список могут попасть клиенты банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства.

//В мире

Климкин: Меркель посмотрела несколько эпизодов сериала "Слуга народа"

Климкин: Меркель посмотрела несколько эпизодов сериала "Слуга народа"

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель посмотрела несколько эпизодов сериала "Слуга народа", главную роль в котором сыграл украинский лидер Владимир Зеленский.

//Происшествия

В США пассажирский поезд врезался в грузовик

В США пассажирский поезд врезался в грузовик

В США на переезде в штате Иллинойс пассажирский поезд врезался в грузовой автомобиль. Отмечается, что инцидент произошёл в воскресенье вечером, 28 июля, в пригороде Чикаго.

//В мире

Команда Зеленского рассматривает шесть кандидатов на пост премьер-министра Украины

Команда Зеленского рассматривает шесть кандидатов на пост премьер-министра Украины

На пост премьер-министра Украины претендуют политики и бизнесмены: Алексей Гончарук, Владислав Рашкован, Александр Данилюк, Айварас Абромавичус, Андрей Коболев и Юрий Витренко.

//Новости партнеров

//Здоровье

Врач рассказал, как справиться с хандрой в плохую погоду

Врач рассказал, как справиться с хандрой в плохую погоду

В министерстве здравоохранения Московской области рассказали, как справиться с плохим настроением во время понижения температуры и дождей. На этой неделе москвичей ожидает "осенняя" погода.

//В мире

Представитель Зеленского: Украина готовится к зиме без транзита газа из РФ

Представитель Зеленского: Украина готовится к зиме без транзита газа из РФ

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус в понедельник заявил, что страна в настоящий момент активно готовится к зиме без транзита газа из России.

//Происшествия

В Челябинске сторож детсада отбивался от пьяного родителя бензопилой

В Челябинске сторож детсада отбивался от пьяного родителя бензопилой

В Челябинске сторож детского сада отбивался бензопилой от неадекватного мужчины, который в выходной день потребовал вернуть ему ребёнка и провоцировал драку . Злоумышленник сообщил сотрудника Росгвардии, что на него напал охранник.

//Шоу-бизнес

В сети обсуждают белые платья Татьяны Навки и Жасмин

В сети обсуждают белые платья Татьяны Навки и Жасмин

В сети обсуждают белые платья олимпийской чемпионки Татьяны Навки, певицы Жасмин и супруги музыканта Игоря Крутого. Татьяна Навка опубликовала фото со дня рождения композитора.

//Происшествия

Женщина попала под поезд в Санкт-Петербурге

Женщина попала под поезд в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге женщину сбил поезд в районе перегона Броневая-Лигово. Соответствующую информацию сегодня предоставили в Управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

//Происшествия

В Якутии люди массово отравились шаурмой

В Якутии люди массово отравились шаурмой

В понедельник, 29 июля, в Чурапчинском районе Якутии зарегистрировано массовое отравление шаурмой. Согласно источнику, более 20 человек обратилось за помощью в больницы.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Из-за паводка эвакуированы более тысячи человек из шести районов Иркутской области
2

Сын Боярского опубликовал фото отца без шляпы
3

Екатерина Климова встретилась в Питере с возлюбленной бывшего мужа
4

Актриса Мария Порошина обратилась к бывшему мужу, а он ответил: "Машуля, я твой раб"
5

СМИ: супруга нового премьера Великобритании копирует стиль герцогини Кейт

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры