Воскрешение Сталина

Апологет реального телевидения, автор нашумевшей «Рублевка. LIVE» Григорий Любомиров начинает новый сенсационный проект. В этот раз он намеревается показать нам ни много ни мало – реальную жизнь Сталина в многосерийной эпопее (сериалити) «Сталин. LIVE». В 80 (!) сериях уместится один месяц из жизни вождя – с 1 по 28 февраля 1953 г. – дня, когда с ним произошел роковой инсульт.

На роль Сталина не станут приглашать Квашу или еще какого-нибудь известного артиста. Для создания иллюзии достоверности вождя изобразит малоизвестный человек. Один из претендентов – актер, игравший в фильме «Покаяние». Пробы на другие роли начинаются в эти дни. Естественно, создатели сериалити мечтают вести съемки на знаменитой «ближней» даче Сталина в Кунцево. Удастся ли им проникнуть на этот строго охраняемый объект, покажет время. Они вообще ставят перед собой много сложных задач.

Им предстоит объять необъятное – тему Грузии и семьи. Рассказать про детей, про Америку, Англию и Китай. Многим не понравится, но «Сталин. LIVE» станет попыткой дать слово поруганному вождю. Сенсацией сериалити станут его монологи и дискуссии с самим собой. В его уста будут вложены ответы на многочисленные исторические загадки вроде: «Почему Сталин «проспал» начало войны?»

«Рублевке. LIVE» Григория Любомирова для полного успеха не хватило общественного резонанса. В случае со «Сталин. LIVE» этот резонанс гарантирован, так же как и грандиозный «исторический» скандал.