Проживем и без австрийца

АВТОР фильмов, рисующих человека в очень неприглядном виде, и сам повел себя, если цитировать бессмертных «Джентльменов удачи», как редиска. Вместо фестиваля он решил поехать на денежные переговоры с американскими «папиками». Как все режиссеры на свете, Ханеке думает только о том, как бы поставить еще один фильм. Маловероятно, что он хоть на секунду задумался о такой загадочной для него вещи, как престиж ММКФ.

Разгневанная дирекция Московского фестиваля написала Ханеке буквально душераздирающее письмо, где обвинила его в неуважении к России. Но письмо направила отчего-то лишь в одну австрийскую газету. А там оно рискует затеряться и не дойти до коварного адресата. Дело в том, что Ханеке, недовольный властью у себя на родине, в Австрии, давно уже переехал во Францию. Австрийское правительство свободолюбивый художник считает тоталитарным и чуть ли не фашистским.

Видимо, вместе с бунтом против национального правительства в душе Ханеке возник и бунт против национального характера. К черту правила, верность обязательствам и другие скучные черты, присущие жителям родины Ханеке. Они, похоже, держат вольную человеческую природу маэстро в каких-то рамках.

В итоге, ММКФ за три дня до начала все еще остается без председателя жюри. Лихорадочно запрошенный англичанин Питер Гринуэй вежливо, но твердо отказался. Наш Алексей Учитель, член жюри, тоже счел невозможным занять председательское кресло – ведь тогда третий раз подряд у жюри ММКФ будет русский председатель. А это считается неприличным.

Возникший на экране ТВ в ночь с 19 на 20 июня Никита Михалков жизнерадостно сказал, что главное – это то, что фестиваль был, есть и будет. Что касается председателя, то члены жюри, собравшись вместе, могут избрать его сами из своих рядов. Такого никогда не было, ну так мало ли чего на свете не было и в помине, а на Руси удалось со свистом.

«Комдив» прав в одном – волноваться не надо. Чудненько проживем мы и без Ханеке. Пусть он своими ядовитыми либеральными чарами разлагает французские умы. Ведь наверняка под его руководством жюри наградило бы какое-нибудь вредное декадентское кино. А теперь, скорее всего, регламент фестиваля, дав крен, рискует рассыпаться. Если нет председателя, то, может, такие вещи, как официальное открытие-закрытие, награды, торжественные церемонии, прочая фестивальная лабуда, – вообще не состоятся?

Вот это было бы оригинально. Какой-то уж совсем самобытный путь. Не пойти ли ММКФ по нему, в самом деле? По-русски ведь – пропадать, так с музыкой.