«Большой» уже мертв

ОН УВЯЗ в долгах, внешне напоминает руины и, наверное, будет закрыт лет на 10.

Большой театр – одна из самых известных достопримечательностей Москвы – превратился в огромную стройплощадку. Стальные опоры поддерживают треснувшие греческие колонны. Настилы, по которым сбрасывают мусор, спускаются с высоты 10 этажей.

Почти через год после закрытия на реконструкцию кажется, что театр вот-вот рухнет. Ветер на Театральной площади колышет разноцветные анютины глазки, но это место в двух минутах ходьбы от Красной площади похоже на город-призрак. Мраморный фонтан отключен. В воздухе висит удушливая пыль.

В самом театре сняты все деревянные крепления XIX века, серебряная кулиса и французские красные бархатные банкетки. Их увезли ремонтировать в специальные мастерские. Перед этим все сфотографировали и внесли в каталог.

Печально, но из театра исчезли знаменитые приблудные кошки, они жили под сценой, и специфический запах был предметом шуток среди артистов.

И все же спектакли Большого можно увидеть в Москве, но в здании меньшего размера. Это печальное положение дел. В Лондоне директор балетной труппы Алексей Ратманский сказал, что Ковент-Гарден – «это наша любимая сцена, почти как старая сцена Большого». Иными словами, в нынешней ситуации даже артисты театра предпочли бы другое место.

The Guardian, Великобритания