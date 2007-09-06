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Гоша Вицин – король российских комиков

№ 36(70) от 05.09.2007 [«Аргументы Недели », Станислав ЛЕКАРЕВ ]

Гоша Вицин – король российских комиков

 Его талант очень высоко ценили такие корифеи актерского мастерства, как Н. Хмелев, А. Лобанов, С. Бирман, Г. Козинцев, Л. Варпаховский, Э. Урусова, З. Гердт. Его сравнивали с величайшим русским актером Михаилом Чеховым. Ему прочили славу, предлагали сыграть роль Гамлета. А он, увлекаясь древней философией, трезво смотрел на вещи. Своим внутренним зрением, будто у него был открыт «третий глаз», видел будущее и выбрал кинематограф. В результате возглавил когорту «золотых комиков» нашей страны. Завоевав всенародное признание и любовь, он в 72 года стал народным артистом СССР. В стране менялась жизнь и, чтобы получить высшее театральное звание, уже не требовалось быть членом партии.

 В СЕМЬЕ, в которой я рос, Георгия Михайловича Вицина иначе как Гоша не называли. Родители мои, актеры Валерий Лекарев и Марианна Хорошко, работали в театре им. Ермоловой со дня его основания. Мне, родившемуся через год после их прихода в театр, довелось быть любимцем студийцев-ермоловцев. Родители брали с собой на репетиции и на гастроли в южные города, где я смотрел спектакли из-за кулис.

 Самым веселым в труппе был дядя Гоша, который «жонглировал» всякого рода шутками, хохмами и «приколами». Иногда шутки казались безжалостными. Актеру, у которого подозревали онкологическое заболевание, он посвятил такие строки: «У него сидит рачок, а он играет, дурачок».

 Дома за семейным ужином обсуждались события дня, в котором героями были партнеры родителей по сцене. Гоша Вицин неизменно вызывал восторг и восхищение своими находками, которые рождались экспромтом в ходе репетиций.

 В интригах и склоках Вицин не участвовал, в дрязги не ввязывался. Был знаменит тем, что в партию не вступил.

Путь в кино

 ГЕОРГИЙ Вицин довольно быстро стал известным актером. Сцену он любил безмерно. Систему Станиславского считал азбукой профессии. В послевоенные годы, когда любившие его как актера начинали говорить о нем, неизменно звучало некоторое сожаление.

 Все считали, что он был способен на гораздо большее. Мог быть замечательным Хлестаковым. Мог бы прекрасно сыграть шута в «Короле Лире». В нем было что-то чаплинское. Он это знал и старался больше сниматься в кино. Отец всячески отговаривал его: «все-таки школа», «нельзя размениваться», «ты ведь разносторонний актер, а в кино тебя ждет одноплановость». Вицин трезво оценивал свои возможности и возражал, дескать, в кино постоянный спрос на этот тип актера, а в театре нужно было ждать свою роль. Да и будет ли она? Больше всего он ценил свободу, а в театре угнетала жесткая дисциплина, необходимость совмещать основную работу с графиком съемок. Вицин не любил суету и не хотел подчиняться. В кино простор для импровизации, да и платили больше. В результате Гоша выбрал кино и перешел в Театр киноактера.

 Первой значительной киноролью Вицина стал Гоголь. Ставил Григорий Козинцев. Он считал, что у актера Вицина и внутри было что-то гоголевское. Работа пришлась Козинцеву по душе. Недовольным остался один партийный чиновник. Он обвинил актера Вицина в мистике. Что-то напугало партийных «цензоров».

 Вициным были покорены все. Ему предложили попробоваться на Гамлета. Но тут появился Леонид Гайдай, и все планы рухнули. Георгий Вицин окунулся в эксцентрику. Зачем? Чего ему не хватало? Многие расценили его участие в тройке как глупость. Козинцев, когда случайно увидел «Пса Барбоса», был расстроен тем, что Вицин снимается в такой «муре».
А Вицин заглянул в будущее и полюбил образ лирического идиота Труса. Но главное – он поверил в уникальный талант Леонида Гайдая. Георгий Вицин стал больше, чем звездой. Он стал легендой при жизни. Говорить о грандиозном успехе тройки Трус – Балбес – Бывалый даже не приходится.

Женщины Гоши Вицина

 МНЕ, знавшему в театре всех в лицо и по прозвищам, было интересно все, включая, конечно, подробности личной жизни «ермоловцев». В театре случаются романы, и молва не щадит никого. Правда, совестливых, порядочных и благородных не обижает. Молодой актер Георгий Вицин пришел в театр в 1936 г. со своим учителем патриархом МХАТа Николаем Павловичем Хмелевым. Последний был женат на красивой актрисе Дине Васильевне Тополевой. Чем Гоша Вицин брал женщин? Добротой? Наивностью? Чисто­той? Это было особое вицинское обаяние. Во всяком случае, Дина Васильевна ответила на ухаживания Гоши Вицина взаимностью. В театре, естественно, все об этом знали. Это был смертельный номер. Георгий Вицин увел супругу у своего учителя, самого Николая Хмелева. А Хмелев после этого не стал хуже относиться к талантливому ученику. Проявил лояльность. Для людей этого поколения и воспитания слишком высока была цена личного выбора. Ценили и умели давать свободу. С Диной Васильевной Хмелев в конце концов развелся и женился на Ляле Черной, уведя ее в свою очередь от Михаила Яншина. Относился Го­ша к Тополевой изумительно, по-рыцарски. Даже когда роман кончился и Вицин женился на другой, он ухаживал за первой любовью до конца ее жизни... помогал ей деньгами, продуктами, лекарст­вами.

 Официальная супруга Вицина Тамара Федоровна Ми­чурина – родная племянница знаменитого советского селекционера. Работала в театре костюмером, гримером, бутафором. «Дураки женятся молодыми, – любил позже повторять актер. – Умные не женятся никогда. А я – полудурок, в 35 лет женился».

 На съемках фильма «Женить­ба Бальзаминова» 10 красавиц советского экрана пытались его соблазнить. Бесполезно. Мордюкова с горечью произнесла: «Никому он из нас, бабоньки, не достанется!» Не удержалась и подколола экранного женишка: «Не пьешь, не куришь, к бабам не пристаешь! Ты не мужик, ты – труп!» – «Нет, я – йог!»

Йог Вицин

 ВСЕ трюки в кино Вицин исполнял сам. Научился кататься на водных лыжах и не побоялся войти в клетку со львом. А сколько ему приходилось бегать! Физическая форма у Георгия Михайловича была благодаря учению йоги.

 Приходилось слышать о том, как дядя Гоша, находясь с театром на гастролях, подолгу стоит в душе под ледяной водой и растирает себя губкой. Затем следовала продолжительная медитация в позе лотоса и стойка на одной ноге.

 На сцене театра им. М.Н. Ермоловой, в одной из советских пьес, Георгий Вицин без одышки темпераментно читал длинный монолог, стоя при этом на голове. Партнеры и зрители поражались. Вицин останавливал любую съемку, если подходило время для медитации. Поэтому и прожил больше восьмидесяти лет, не имея ни одного седого волоса.

Как побеждают возраст

 О ЗДОРОВЬЕ он заботился всю жизнь. Не пил и не курил. Как-то мальчишки, собиравшие окурки, затащили слабачка Гошу под лестницу: «Затянись!» Потом он вспоминал: «К счастью, я затянулся. И меня так повело! В 15–16 мог бы получить кайф, а так – отрицательный рефлекс на всю жизнь. Такую бы провокацию каждому ребенку!»

 Он всегда держал себя в отменной форме. Тренировался на стадионе, чтобы «согнать жиры». А на репетиции сцены боксер­ского поединка (фильм «Запасной игрок») Вицин так разошелся, что всерьез атаковал Павла Кадочникова. Кадочников, занимавшийся боксом профессионально, среагировал автоматически. В результате Вицин очнулся с трещиной в ребре, но с площадки не ушел, а продолжил съемку, затянув грудную клетку полотенцем. Ему было 36 лет, а он играл 25-летнего.

 Однажды пришлось обмануть зрителя аж на 30 годков. Случилось это на картине «Женитьба Бальзаминова». Съемки этого фильма планировались в 1955 г., но сценарий пришлось отложить в долгий ящик. Через 10 лет появилась возможность вернуться к проекту, и роль вновь предложили Вицину. Он отказывался, ссылаясь на возраст. Режиссер настаивал: «Это тебе по паспорту 46, а на вид нет и 30». Гримируясь, Вицин приложил все свои живописные способности. Там, где находил морщинки, прикрывал их веснушками. Во­семнадцатилетнего юношу сыграл в сорок шесть.

Любовь к книгам

 МАЛЕНЬКАЯ квартира актера была завалена редкими книгами. На гастролях он регулярно заходил к букинистам, которые откладывали для него уникальные экземпляры. Очевидец рассказывал, как в такой магазин вошел человек в темных очках и шляпе, надвинутой на лоб. Директриса магазина с необычной любезностью стала доставать из-под прилавка раритеты. Прощаясь, незнакомец достал фотокарточку и сделал на ней благодарственную надпись. Любопытный книголюб заметил, что на фотографии был изображен Георгий Вицин.

Звезды уходят неразгаданными

 С НАЧАЛА 90-х Георгий Вицин не снимался. Последней ролью стал аптекарь Форнари в комедии «Несколько любовных историй». А потом он решил, что приш­ло время отдохнуть. От всего. Раз в неделю Вицин выходил на сцену с рассказами Зощенко, получал скромный гонорар и покупал на эти деньги корм для птиц и собак.

 Последние слова великого комика были обращены к молодой медсестре. Перед тем как навсегда закрыть глаза, он сказал: «Я помню все, что со мной было, знаю все, что происходит сейчас. И точно знаю, что будет дальше».

 Георгий Вицин знал все. Но мы его почти не знали. И вряд ли когда-нибудь разгадаем до конца. Мы можем лишь прикоснуться к этой тайне.

 Услышав фамилию Вицина, люди светлели, на лицах всегда появлялась улыбка.

 Кто-то из маститых на панихиде сказал: «Комедийного артиста подобного масштаба в России не было и никогда не будет». А жаль.

СПРАВКА «АН»

 ГЕОРГИЙ Михайлович Вицин родился 23 апреля 1918 г. в Петрограде. Актерскому мастерству начал учиться в 1934 г. в театральном училище при театре имени Вахтангова и в Студии при МХАТе 2-м; в 1936 г. начал выступать на сцене театра-студии под руководством Н.П. Хмелева; в 1937 г. актер перешел в Московский театр имени Ермоловой; а с 1969 г. работал в Театре-студии киноактера. Народный артист СССР (1990).

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