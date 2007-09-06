Гоша Вицин – король российских комиков
№ 36(70) от 05.09.2007 [«Аргументы Недели », Станислав ЛЕКАРЕВ ]
Его талант очень высоко ценили такие корифеи актерского мастерства, как Н. Хмелев, А. Лобанов, С. Бирман, Г. Козинцев, Л. Варпаховский, Э. Урусова, З. Гердт. Его сравнивали с величайшим русским актером Михаилом Чеховым. Ему прочили славу, предлагали сыграть роль Гамлета. А он, увлекаясь древней философией, трезво смотрел на вещи. Своим внутренним зрением, будто у него был открыт «третий глаз», видел будущее и выбрал кинематограф. В результате возглавил когорту «золотых комиков» нашей страны. Завоевав всенародное признание и любовь, он в 72 года стал народным артистом СССР. В стране менялась жизнь и, чтобы получить высшее театральное звание, уже не требовалось быть членом партии.
В СЕМЬЕ, в которой я рос, Георгия Михайловича Вицина иначе как Гоша не называли. Родители мои, актеры Валерий Лекарев и Марианна Хорошко, работали в театре им. Ермоловой со дня его основания. Мне, родившемуся через год после их прихода в театр, довелось быть любимцем студийцев-ермоловцев. Родители брали с собой на репетиции и на гастроли в южные города, где я смотрел спектакли из-за кулис.
Самым веселым в труппе был дядя Гоша, который «жонглировал» всякого рода шутками, хохмами и «приколами». Иногда шутки казались безжалостными. Актеру, у которого подозревали онкологическое заболевание, он посвятил такие строки: «У него сидит рачок, а он играет, дурачок».
Дома за семейным ужином обсуждались события дня, в котором героями были партнеры родителей по сцене. Гоша Вицин неизменно вызывал восторг и восхищение своими находками, которые рождались экспромтом в ходе репетиций.
В интригах и склоках Вицин не участвовал, в дрязги не ввязывался. Был знаменит тем, что в партию не вступил.
Путь в кино
ГЕОРГИЙ Вицин довольно быстро стал известным актером. Сцену он любил безмерно. Систему Станиславского считал азбукой профессии. В послевоенные годы, когда любившие его как актера начинали говорить о нем, неизменно звучало некоторое сожаление.
Все считали, что он был способен на гораздо большее. Мог быть замечательным Хлестаковым. Мог бы прекрасно сыграть шута в «Короле Лире». В нем было что-то чаплинское. Он это знал и старался больше сниматься в кино. Отец всячески отговаривал его: «все-таки школа», «нельзя размениваться», «ты ведь разносторонний актер, а в кино тебя ждет одноплановость». Вицин трезво оценивал свои возможности и возражал, дескать, в кино постоянный спрос на этот тип актера, а в театре нужно было ждать свою роль. Да и будет ли она? Больше всего он ценил свободу, а в театре угнетала жесткая дисциплина, необходимость совмещать основную работу с графиком съемок. Вицин не любил суету и не хотел подчиняться. В кино простор для импровизации, да и платили больше. В результате Гоша выбрал кино и перешел в Театр киноактера.
Первой значительной киноролью Вицина стал Гоголь. Ставил Григорий Козинцев. Он считал, что у актера Вицина и внутри было что-то гоголевское. Работа пришлась Козинцеву по душе. Недовольным остался один партийный чиновник. Он обвинил актера Вицина в мистике. Что-то напугало партийных «цензоров».
Вициным были покорены все. Ему предложили попробоваться на Гамлета. Но тут появился Леонид Гайдай, и все планы рухнули. Георгий Вицин окунулся в эксцентрику. Зачем? Чего ему не хватало? Многие расценили его участие в тройке как глупость. Козинцев, когда случайно увидел «Пса Барбоса», был расстроен тем, что Вицин снимается в такой «муре».
А Вицин заглянул в будущее и полюбил образ лирического идиота Труса. Но главное – он поверил в уникальный талант Леонида Гайдая. Георгий Вицин стал больше, чем звездой. Он стал легендой при жизни. Говорить о грандиозном успехе тройки Трус – Балбес – Бывалый даже не приходится.
Женщины Гоши Вицина
МНЕ, знавшему в театре всех в лицо и по прозвищам, было интересно все, включая, конечно, подробности личной жизни «ермоловцев». В театре случаются романы, и молва не щадит никого. Правда, совестливых, порядочных и благородных не обижает. Молодой актер Георгий Вицин пришел в театр в 1936 г. со своим учителем патриархом МХАТа Николаем Павловичем Хмелевым. Последний был женат на красивой актрисе Дине Васильевне Тополевой. Чем Гоша Вицин брал женщин? Добротой? Наивностью? Чистотой? Это было особое вицинское обаяние. Во всяком случае, Дина Васильевна ответила на ухаживания Гоши Вицина взаимностью. В театре, естественно, все об этом знали. Это был смертельный номер. Георгий Вицин увел супругу у своего учителя, самого Николая Хмелева. А Хмелев после этого не стал хуже относиться к талантливому ученику. Проявил лояльность. Для людей этого поколения и воспитания слишком высока была цена личного выбора. Ценили и умели давать свободу. С Диной Васильевной Хмелев в конце концов развелся и женился на Ляле Черной, уведя ее в свою очередь от Михаила Яншина. Относился Гоша к Тополевой изумительно, по-рыцарски. Даже когда роман кончился и Вицин женился на другой, он ухаживал за первой любовью до конца ее жизни... помогал ей деньгами, продуктами, лекарствами.
Официальная супруга Вицина Тамара Федоровна Мичурина – родная племянница знаменитого советского селекционера. Работала в театре костюмером, гримером, бутафором. «Дураки женятся молодыми, – любил позже повторять актер. – Умные не женятся никогда. А я – полудурок, в 35 лет женился».
На съемках фильма «Женитьба Бальзаминова» 10 красавиц советского экрана пытались его соблазнить. Бесполезно. Мордюкова с горечью произнесла: «Никому он из нас, бабоньки, не достанется!» Не удержалась и подколола экранного женишка: «Не пьешь, не куришь, к бабам не пристаешь! Ты не мужик, ты – труп!» – «Нет, я – йог!»
Йог Вицин
ВСЕ трюки в кино Вицин исполнял сам. Научился кататься на водных лыжах и не побоялся войти в клетку со львом. А сколько ему приходилось бегать! Физическая форма у Георгия Михайловича была благодаря учению йоги.
Приходилось слышать о том, как дядя Гоша, находясь с театром на гастролях, подолгу стоит в душе под ледяной водой и растирает себя губкой. Затем следовала продолжительная медитация в позе лотоса и стойка на одной ноге.
На сцене театра им. М.Н. Ермоловой, в одной из советских пьес, Георгий Вицин без одышки темпераментно читал длинный монолог, стоя при этом на голове. Партнеры и зрители поражались. Вицин останавливал любую съемку, если подходило время для медитации. Поэтому и прожил больше восьмидесяти лет, не имея ни одного седого волоса.
Как побеждают возраст
О ЗДОРОВЬЕ он заботился всю жизнь. Не пил и не курил. Как-то мальчишки, собиравшие окурки, затащили слабачка Гошу под лестницу: «Затянись!» Потом он вспоминал: «К счастью, я затянулся. И меня так повело! В 15–16 мог бы получить кайф, а так – отрицательный рефлекс на всю жизнь. Такую бы провокацию каждому ребенку!»
Он всегда держал себя в отменной форме. Тренировался на стадионе, чтобы «согнать жиры». А на репетиции сцены боксерского поединка (фильм «Запасной игрок») Вицин так разошелся, что всерьез атаковал Павла Кадочникова. Кадочников, занимавшийся боксом профессионально, среагировал автоматически. В результате Вицин очнулся с трещиной в ребре, но с площадки не ушел, а продолжил съемку, затянув грудную клетку полотенцем. Ему было 36 лет, а он играл 25-летнего.
Однажды пришлось обмануть зрителя аж на 30 годков. Случилось это на картине «Женитьба Бальзаминова». Съемки этого фильма планировались в 1955 г., но сценарий пришлось отложить в долгий ящик. Через 10 лет появилась возможность вернуться к проекту, и роль вновь предложили Вицину. Он отказывался, ссылаясь на возраст. Режиссер настаивал: «Это тебе по паспорту 46, а на вид нет и 30». Гримируясь, Вицин приложил все свои живописные способности. Там, где находил морщинки, прикрывал их веснушками. Восемнадцатилетнего юношу сыграл в сорок шесть.
Любовь к книгам
МАЛЕНЬКАЯ квартира актера была завалена редкими книгами. На гастролях он регулярно заходил к букинистам, которые откладывали для него уникальные экземпляры. Очевидец рассказывал, как в такой магазин вошел человек в темных очках и шляпе, надвинутой на лоб. Директриса магазина с необычной любезностью стала доставать из-под прилавка раритеты. Прощаясь, незнакомец достал фотокарточку и сделал на ней благодарственную надпись. Любопытный книголюб заметил, что на фотографии был изображен Георгий Вицин.
Звезды уходят неразгаданными
С НАЧАЛА 90-х Георгий Вицин не снимался. Последней ролью стал аптекарь Форнари в комедии «Несколько любовных историй». А потом он решил, что пришло время отдохнуть. От всего. Раз в неделю Вицин выходил на сцену с рассказами Зощенко, получал скромный гонорар и покупал на эти деньги корм для птиц и собак.
Последние слова великого комика были обращены к молодой медсестре. Перед тем как навсегда закрыть глаза, он сказал: «Я помню все, что со мной было, знаю все, что происходит сейчас. И точно знаю, что будет дальше».
Георгий Вицин знал все. Но мы его почти не знали. И вряд ли когда-нибудь разгадаем до конца. Мы можем лишь прикоснуться к этой тайне.
Услышав фамилию Вицина, люди светлели, на лицах всегда появлялась улыбка.
Кто-то из маститых на панихиде сказал: «Комедийного артиста подобного масштаба в России не было и никогда не будет». А жаль.
СПРАВКА «АН»
ГЕОРГИЙ Михайлович Вицин родился 23 апреля 1918 г. в Петрограде. Актерскому мастерству начал учиться в 1934 г. в театральном училище при театре имени Вахтангова и в Студии при МХАТе 2-м; в 1936 г. начал выступать на сцене театра-студии под руководством Н.П. Хмелева; в 1937 г. актер перешел в Московский театр имени Ермоловой; а с 1969 г. работал в Театре-студии киноактера. Народный артист СССР (1990).
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