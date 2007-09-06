Михалков едет охотиться на львов

ПОСЛЕ победы Тарантино с «Криминиальным чтивом» в Каннах в 1994 г., где в конкурсе участвовал фильм Михалкова «Утомленные солнцем», разгневанный таким бесстыжим решением жюри режиссер зарекся отдавать свои новые фильмы в конкурс. И Никита Сергеевич «выдержал характер». В отличие от «слабохарактерного» Сокурова, который каждый год отдавал картину в конкурс Каннского (один раз – Берлинского) МКФ, и так там ничего и не получал.

И вот – новость! Фильм «12», над которым без устали работал художник в последнее время, отдан в конкурс Венеции, на суд международного жюри, состоящего на сей раз из коллег Никиты Сергеевича, режиссеров Чжан Имоу, Катрин Брейя, Джейн Кемпион, Алехандро Гонсалес Иньяритту и других. У Михалкова уже есть золото из Венеции – за картину «Урга». Не иначе как мастер абсолютно уверен в себе и решил поставить на полочке в своем особняке на Николиной горе еще одного «Золотого Льва». Там место свободно, сам видел. Да и рядом с «Оскаром» за «Утомленные солн­цем» местечко тоже ничем не занято.

Конечно, мы болеем за Никиту Сергеевича. И хотя кино – это не спорт, элемент победы «наших» всегда важен. Фильм покажут перед закрытием фестиваля, так что о его итогах вы узнаете в воскресенье. В част­ности, из моей программы «Тихий Дом» на Венецианском кинофестивале в 23.20 на Первом канале. А пока посмотрим, кто же противостоит нашим «12», ведь «неугомонный не дремлет враг»!

Известно, что фильм Михалкова блистает самыми известными русскими артистами – тут снялись Сергей Маковецкий и сам Никита Михалков, Сергей Гар­маш и Валентин Гафт, Алек­сей Петренко и Юрий Стоянов, Михаил Ефремов и другие знаменитости. Но и американцы в конкурсе представлены более чем солидно. Здесь и большие студии вроде Warner Bros. Pictures с такими звездами, как Брэд Питт в своем арсенале. Здесь и независимые студии, но с блестящей работой Джуда Лоу и Майкла Кейна в фильме «Игра навылет». И если фильм с участием Брэда Питта «Убийство Джесси Джеймса Ковардом Робертом Фордом» не лишен занудства, и даже лучезарная американская звезда сильно поднадоедает, поскольку не выдерживает 155 мин. с тремя выражениями лица, то Джуд Лоу просто творит чудеса.

Он сам спродюсировал картину, пригласив в качестве режиссера Кеннета Брана. И станцевал виртуозный «балет» с Маклом Кейном в качестве партнера. У актеров сложился великолепный ансамбль, все реакции продуманы до мелочей. Перевоплощаясь из палача в жертву и обратно, каждый из них находит невероятное количество оттенков. Фильм смотришь, словно слушаешь хорошую музыку, – гармония во всем.

На правду жизни претендует историческое полотно фестивального любимца Энга Ли, американца китайского происхождения. На сей раз он представил картину «Вожделение». На фоне японской оккупации Шанхая разыгрывается настоящий эротический триллер. Героиня, участница сопротивления, куда вошли ее товарищи по театру, получает задание стать китайской Мата Хари. Она входит в доверие к шефу секретной полиции и имеет с ним такой оглушительный секс (снятый известным смельчаком в этой области Энгом Ли практически в режиме реального времени), что змея любви начинает проникать в ее сердце...

Все шансы есть и у Брайана де Пальмы с его антивоенным памфлетом «Отредактировано», снятом в жанре «под документ». Фильм о солдатских буднях в Ираке и о невозможности через глобальные СМИ узнать мало-мальскую правду. А есть еще англичанин Кен Лоуч, который всегда получает призы на всех фестивалях. Такая он гадюка. А все потому, что снимает яркие истории про тяжелую жизнь простых людей, оказавшихся на неприглядной обочине гламурного капиталистического мира. И на сей раз новый фильм «Это свободный мир» рассказывает о том, как строит свою пирамиду на обмане бесправных иммигрантских рабочих героиня, в начале фильма прикидывавшаяся просто матерью Терезой. А в конце она уже пускает свои метастазы на Украину, где доверчивые хохлушки несут ей свои «евры» за помощь с устройст­вом на работу в заманчивой Англии. Ха-ха, только они свои деньги и видели… Вот, пожалуй, это самые реальные наши соперники в охоте на венецианских львов.

Итак, все дружно болеем за Никиту Сергеевича, ждать осталось недолго!