Даниил Страхов стал иранским бизнесменом
№ 34(68) от 23.08.2007 [«Аргументы Недели », Надежда ПОПОВА ]
По сюжету картины чемпионат мира 2018 г. проводится в России, и выигрывает его – конечно же! – российская сборная. Съемки уже идут на московском стадионе «Локомотив» в Черкизово.
– Снимать основную часть фильма о победе сборной России на Кубке мира – 2018 Рогожкин планирует на базе подмосковного «Сатурна» в Кратово, – рассказал «Аргументам неделi» источник с киностудии «Мосфильм». – На одну из главных ролей приглашен молодой популярный актер Даниил Страхов («Карьера Артуро Уи», «Маросейка, 12», «Перегон»). В новой ленте Рогожкина звезда театра и кино сыграет иранского бизнесмена, который зарабатывает огромные деньги на футболе. Кстати, Даниила Страхова хорошо знают не только в России: во Франции актер прославился, сыграв маньяка Чикатило в моноспектакле Житинкина «Вышка Чикатило».
Из актеров, занятых у Александра Рогожкина в трилогии «Особенности национальной охоты и рыбалки», в фильме «Игра» снимается лишь Алексей Булдаков, известный в народе как «генерал Михалыч». В новой картине он играет сторожа спортивной базы.
На экраны страны фильм «Игра, или Одиссея левой ноги» выйдет в
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