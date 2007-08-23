Даниил Страхов стал иранским бизнесменом

ИЗВЕСТНЫЙ «народный»приступает к съемкам картины (бюджет 6 млн. долл.). Продюсер фильма –

По сюжету картины чемпионат мира 2018 г. проводится в России, и выигрывает его – конечно же! – российская сборная. Съемки уже идут на московском стадионе «Локомотив» в Черкизово.

– Снимать основную часть фильма о победе сборной России на Кубке мира – 2018 Рогожкин планирует на базе подмосковного «Сатурна» в Кратово, – рассказал «Аргументам неделi» источник с киностудии «Мосфильм». – На одну из главных ролей приглашен молодой популярный актер Даниил Страхов («Карьера Артуро Уи», «Маросейка, 12», «Пе­регон»). В новой ленте Рогожкина звезда театра и кино сыграет иранского бизнесмена, который зарабатывает огромные день­ги на футболе. Кстати, Даниила Страхова хорошо знают не только в Рос­сии: во Франции актер прославился, сыграв маньяка Чикатило в моноспектакле Житинкина «Выш­ка Чикатило».

Из актеров, занятых у Александра Рогожкина в трилогии «Особенности национальной охоты и рыбалки», в фильме «Игра» снимается лишь Алексей Булдаков, известный в народе как «генерал Михалыч». В новой картине он играет сторожа спортивной базы.