//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Культура

Даниил Страхов стал иранским бизнесменом

№ 34(68) от 23.08.2007 [«Аргументы Недели », Надежда ПОПОВА ]

Даниил Страхов стал иранским бизнесменом
ИЗВЕСТНЫЙ «народный» режиссер Александр Рогожкин («Особенности национальной охоты и рыбалки») приступает к съемкам картины (бюджет 6 млн. долл.) «Игра, или Одиссея левой ноги» («Особенности национального футбола»). Продюсер фильма – Алексей Учитель.

 По сюжету картины чемпионат мира 2018 г. проводится в России, и выигрывает его – конечно же! – российская сборная. Съемки уже идут на московском стадионе «Локомотив» в Черкизово.

 – Снимать основную часть фильма о победе сборной России на Кубке мира – 2018 Рогожкин планирует на базе подмосковного «Сатурна» в Кратово, – рассказал «Аргументам неделi» источник с киностудии «Мосфильм». – На одну из главных ролей приглашен молодой популярный актер Даниил Страхов («Карьера Артуро Уи», «Маросейка, 12», «Пе­регон»). В новой ленте Рогожкина звезда театра и кино сыграет иранского бизнесмена, который зарабатывает огромные день­ги на футболе. Кстати, Даниила Страхова хорошо знают не только в Рос­сии: во Франции актер прославился, сыграв маньяка Чикатило в моноспектакле Житинкина «Выш­ка Чикатило».

 Из актеров, занятых у Александра Рогожкина в трилогии «Особенности национальной охоты и рыбалки», в фильме «Игра» снимается лишь Алексей Булдаков, известный в народе как «генерал Михалыч». В новой картине он играет сторожа спортивной базы.  

 На экраны страны фильм «Игра, или Одиссея левой ноги» выйдет в июле-августе 2008 года.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Человек, призывающий охотиться на детей, обязательно должен быть наказан!»

«Человек, призывающий охотиться на детей, обязательно должен быть наказан!»

Суд приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам за призыв убивать детей сотрудников правоохранительных органов. Про Синичью «пятерочку» размышляет президент Института Ближнего Востока Евгений САТАНОВСКИЙ.

//В мире

Киевский юрист определила подходящий момент для присоединения Украины к России

Киевский юрист определила подходящий момент для присоединения Украины к России

Украина в ее современном состоянии может выжить только благодаря полноценному вмешательству со стороны России. Такое мнение высказала некоторое время назад киевский юрист и общественный деятель Татьяна Монтян.

//В мире

В Госдуме похвалили команду президента Зеленского за шаги по уничтожению Украины

В Госдуме похвалили команду президента Зеленского за шаги по уничтожению Украины

В Государственной Думе Российской Федерации прокомментировали снятие депутатской неприкосновенности с представителей Верховной Рады, которое инициировала команда президента Украины Владимира Зеленского.

//новости партнеров

//Общество

Орешкин считает, что россияне могут работать по 4 дня в неделю, но есть пара условий

Орешкин считает, что россияне могут работать по 4 дня в неделю, но есть пара условий

Глава российского Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что в России возможен переход к четырёхдневной трудовой неделе. При этом министр уточнил, что перед внесением изменений в трудовое законодательство работники и работодатели должны выполнить два главных условия, передаёт КП.

//В мире

Американские сенаторы призвали Трампа не отказывать властям Украины в военной помощи

Американские сенаторы призвали Трампа не отказывать властям Украины в военной помощи

Утром в среду стало известно, что группа американских сенаторов призвала администрацию президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа не отказывать властям Украины в военной помощи.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Александр Лукашенко раскрыл причину продолжения военного конфликта в Донбассе

Александр Лукашенко раскрыл причину продолжения военного конфликта в Донбассе

Александр Лукашенко, президент Белоруссии, рассказал, почему не удается закончить вооруженный конфликт на востоке Украины. По данному вопросу политик высказался на антитеррористической конференции в Минске.

//Шоу-бизнес

Заворотнюк не опровергла слухи об онкологии

Заворотнюк не опровергла слухи об онкологии

Известная актриса Анастасия Заворотнюк впервые пообщалась с представителями СМИ после появления слухов о раке мозга. Звезда не стала опровергать информацию о своей болезни.

//Здоровье

Вкусно и опасно: учёные назвали напиток, который приводит к раку

Вкусно и опасно: учёные назвали напиток, который приводит к раку

Европейские учёные в течение почти 20 лет проводили исследования и выяснили, что любимый многими напиток всего лишь за два стакана в день может стать причиной появления раковой опухоли.

//Соцпакет

40-летняя гимнастка Светлана Хоркина ждет второго ребенка

40-летняя гимнастка Светлана Хоркина ждет второго ребенка

40-летняя гимнастка Светлана Хоркина в скором времени во второй раз станет матерью. Недавно спортсменка появилась на одном из мероприятий в свободном наряде, который продемонстрировал ее "положение".

//Новости партнеров

//Происшествия

В шахте Забайкалья обрушение породы привело к гибели шахтера

В шахте Забайкалья обрушение породы привело к гибели шахтера

В Забайкалье на руднике Приаргунского производственного горно-химического объединения из-за обрушения горной породы погиб шахтёр. На предприятии рассказали, что ЧП произошло в 6 утра по московскому времени.

//Здоровье

Главный онколог Минздрава назвал ключевые факторы развития онкологии

Главный онколог Минздрава назвал ключевые факторы развития онкологии

Главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн в среду, 4 сентября, назвал в разговоре с журналистами основные факторы, которые влияют на развитие рака.

//Новости СМИ2

//В мире

Ученые заявили, что через 30 лет в мире не останется бананов

Ученые заявили, что через 30 лет в мире не останется бананов

Учёные из Великобритании посоветовали есть бананы, пока они ещё есть – ведь всего через 30 лет их может вовсе не остаться. Исследователи заметили, что глобальное потепление приводит к сокращению урожая бананов.

//Происшествия

В Пскове иномарка протаранила автобусную остановку с людьми, водитель скончался

В Пскове иномарка протаранила автобусную остановку с людьми, водитель скончался

В Пскове иномарка врезалась в автобусную остановку, на которой стояли люди. Согласно последней информации, в результате данной аварии один человек погиб, а еще четверо получили различные травмы.

//Общество

Синоптики предупредили о возможных дождях в Москве в День города

Синоптики предупредили о возможных дождях в Москве в День города

Синоптики предупредили москвичей о кратковременных дождях в выходные, когда будет отмечаться День города. Сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк, однако, отметила, что погода будет комфортной.

//Общество

Пенсионерка из Пермского края заставила государство оплатить ей отдых в Турции

Пенсионерка из Пермского края заставила государство оплатить ей отдых в Турции

Жительница села Кочево Пермского края при помощи суда получила компенсацию на отдых в Турции. Пенсионный фонд России оплатит пенсионерке часть стоимости билетов до Анталии и обратно.

//Здоровье

ВИЧ стали выявлять в отдалённых районах России, в деревнях и сёлах

ВИЧ стали выявлять в отдалённых районах России, в деревнях и сёлах

В отдалённых районах Тюменской области проведено тестирование людей на ВИЧ. Из 400 человек вирус был обнаружен у 12. Причиной таких вот скачков в диагностике страшного заболевания является отсутствие специального медицинского учреждения и регулярной диспансеризации населения.

//Происшествия

В Москве у автомобилиста похитили сумку с 3 млн рублей

В Москве у автомобилиста похитили сумку с 3 млн рублей

На востоке Москвы неизвестный распылил из баллончика в лицо водителю иномарки неизвестную жидкость и похитил из салона сумку с наличными. Там лежали, согласно последним данным, более 3 млн рублей.

//Новости партнеров

//Экономика

Насколько безопасно оформлять биометрию в банках?

Насколько безопасно оформлять биометрию в банках?

На волне регулярных сообщений об утечке из банков персональных данных клиентов многие россияне задаются вопросом: стоит ли доверять фининститутам сведения о своих биометрических данных? О безопасности биометрии порассуждал замначальника департамента по информационной безопасности ЦБ Артём Сычев, передаёт КП.

//Шоу-бизнес

Певица Анна Седокова устроила скандал в детской клинике

Певица Анна Седокова устроила скандал в детской клинике

Известная певица Анна Седокова устроила скандал в детской клинике, куда повела двухлетнего сына Гектора. Ребенок ранее расчесал комариный укус, вследствие чего возникла рана, которая воспалилась.

//Экономика

Мошенники придумали новый способ выманивать деньги у доверчивых россиян

Мошенники придумали новый способ выманивать деньги у доверчивых россиян

В Центробанке предупредили Россиян о новом способе хищения денег у россиян. На это раз кибермошенники добрались до социальных сетей, а некоторые даже научились имитировать голоса знакомых жертвы.

//Происшествия

В Омске мальчик умер, схватившись за провод холодильника

В Омске мальчик умер, схватившись за провод холодильника

В Омске четырёхлетний мальчик умер от удара током, взявшись за провод холодильника. Мать ребенка уверяет, что раньше в квартире не было никаких проблем с техникой.

//Происшествия

В Воронеже из-за технической неисправности экстренно приземлился самолёт

В Воронеже из-за технической неисправности экстренно приземлился самолёт

В аэропорту Воронежа экстренно приземлился самолёт, следовавший рейсом Воронеж – Санкт-Петербург. Сообщается, что после вылета на борту была обнаружена техническая неисправность, после чего лайнер было решено вернуть в аэропорт отправления.

//В мире

Количество жертв урагана "Дориан" на Багамах достигло семи человек

Количество жертв урагана "Дориан" на Багамах достигло семи человек

Премьер-министр Багамских островов Хьюберт Миннис сделал неутешительное заявление. Согласно последней информации осведомленных источников, число жертв урагана "Дориан" на Багамах достигло семи человек.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры