Трезвый взгляд из отхожего места

– СВЕТЛАНА, вы из питерской консервативной семьи, учились в школе при Академии художеств, закончили кафедру классической филологии филфака ЛГУ. Как возник экспрессивный, «неакадемический» образ, с которого началась ваша карьера?

– Мой образ был экспрессивен буквально с пеленок. Эту экспрессию не придумать никакому продюсеру, кроме Господа Бога. Никогда специально не задумывалась об имидже и публичной карьере – все складывается само собой.

– Многие обвиняют наши СМИ в дурновкусии, продажности и пошлости. СМИ говорят, что отражают то, что есть в нашем обществе. Нами манипулируют или общество действительно «кривое»?

– Общество не «кривое» – оно такое, каким должно быть на нынешний момент. Все мы – дети определенной эпохи и истории. Возмущаться по поводу состояния СМИ – все равно, что плеваться в сторону цивилизации. Она такова, с этим надо мириться.

Я пришла на ТВ в середине 90‑х годов. В то время было некое пространство для напряжения мысли. Главное, что это пространство было креативным, и оно создавалось определенными личностями, вошедшими на сегодняшний день в историю телевидения и российской культуры. Нынешнее российское телевидение лишилось этих персоналий, стало однородным, перестало быть престижной зоной для интеллектуалов. Оно утратило зрителей, у которых есть образование и минимальная способность напрягать собственные мозги. Самое главное, что телевидение утратило свою главную функцию – создавать общественное мнение по поводу чего-то и потеряло всякий смысл. Появились «Дом-2» и прочая подобная ерунда – то, что нормальный человек смотреть в принципе не будет. Телевидение, по сути своей, превратилось в большое отхожее место.

– Почему у нас программ, подобных вашим «Деликатесам» – умных, интересных и понятных, – единицы?

– Показать дебильное реалити-шоу, где один дегенерат скребет внутри исподнего другого дегенерата – это запросто. А в информации никто не заинтересован. Не могу сказать, что западное телевидение более интересно, чем наше, но оно предусматривает определенные зоны и для социокультурной информации, и для критической аналитики, и для средней интеллектуальной категории зрителей. Наше телевидение однородно до безобразия – просто большая куча дерь­ма.

В любом случае, ситуация должна измениться. Обязательно должна возникнуть сегментация – предоставление определенных зон зрителям с разными типами мышления и разными социокультурными запросами.

– Говорят, что Россия из страны читающей превратилась в страну пьющую, жующую и смотрящую тупые реалити-шоу. Это правильный диагноз?

– Россия не перестала читать. Наоборот, в последние три года наблюдается «взрыв» на книжном рынке. Другое дело – ЧТО народ читает? «Квази»-литературу, что-то типа литературной «жвачки». Мы головокружительно быстро прошли период внедрения в европейскую цивилизацию. Поэтому наш период адаптации не может быть деликатным и поступательным. Мы все должны познать через задницу – такова наша судьба. Думаю, в любом случае, в стране существует маленькая прослойка людей, которая обладает нормальным менталитетом «людей мира», людей, растворенных в европейской цивилизации. Надеюсь, потом их будет больше.

– А пишут сегодня все кому не лень, и в огромных количествах – маринины, донцовы и пр. Как вы думаете, содержание современной прозы – это рефлексия на нашу суровую дейст­вительность или дань моде?

– Детективная литература – большая прослойка на любом литературном рынке. Это вполне нормальная «жвачка», необходимая массовому сознанию. Меня забавляет другое – что все, типа Бори Моисеева и Тани Булановой, рванули писать книги. Это сейчас модно. Очевидно, что наши «звезды» шоу-бизнеса не смогли написать нормальное сочинение даже в третьем классе. Поэтому их тяга к литературе очень трогательна. ­Из-под их пера выходит суррогат, который заменяет массовому читателю процесс чтения.

Чем объясняется дикий бум на такое чтиво? Поскольку я – оптимист, то склонна называть это «климаксом» поколения. Он происходит, когда определенное поколение, нажравшись и нагулявшись на протяжении последних 15–17 лет, начало переживать последствия «загула». Думаю, это возрастная рефлексия (возраст здесь – культурная категория, а не физиологическая величина). Эта рефлексия заставляет людей чуточку притормозить после наркоты и алкоголя, которых они успели «схавать» за это время, и задуматься – что они собой представляют? На самом деле, процесс вполне положительный. Если рынок это потребляет – слава богу. Об этих персонажах завтра никто не позаботится. Посему будем считать, что их жизнеописания – та маленькая собачья «какашка», скромный след, который они оставили после себя в культуре.

– Многие любят читать о романах наших «звезд», обсуждая потом перепетии их жизни не хуже сериальных «просто марий». Давайте порадуем читателей и повысим культурную планку – поговорим о ваших романах с… писателями.

– Культурный фильтр сущест­вует помимо наших желаний и надежд, зачастую неоправданных. В любом случае, считаю, что один из самых выдающихся литераторов нашего времени – Владимир Сорокин. Не просто писатель, а один из самых выдающихся культурных деятелей – Дмитрий Пригов. Это не значит, что я невнимательно отношусь к Пелевину. Читаю Акунина – то, что имеет отношение к его аналитической литературоведческой профессии. Читаю и так называемых поп-персонажей – если получается осилить больше трех строчек.

– Недавно прочитала о вашем сотрудничестве с Оксаной Робски…