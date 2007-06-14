Не самая плохая девчонка на свете

Актриса и телеведущая Яна Поплавская никогда не стоит на месте. Она взваливает на свои хрупкие плечи все большую ответственность. Помимо «Времечка» на ТВ-Центре она ведет две программы на радио СИТИ-FM, снимается в фильмах и сериалах, много времени отдает благотворительной работе.

– ЯНА, наша встреча переносилась много раз из-за того, что вы сейчас очень активно занимаетесь благотворительностью. Расскажите, пожалуйста, об этой стороне вашей жизни подробнее.

– Не хочу заниматься саморекламой на этом поле. Благие дела надо делать тихо. Если сказать совсем коротко, я занимаюсь адресной помощью больным детям. Ощущение чужой боли очищает твою душу. Появляется новая шкала ценностей, становятся неважными и наносными многие вещи, которые волновали меня раньше. Теперь, когда кто-то из знакомых начинает жаловаться, что у него все так плохо, ужасно, я отвечаю: ты не знаешь, что такое на самом деле плохо. Перед Новым годом я приехала в больницу к одной девочке. Мы стояли у окна, и я спросила: «Милая, чего ты больше всего хочешь?» Она сказала: «Я так люблю весну и так хотела бы дожить до нее». Мы дожили с ней до весны, и так, как я любила весну в этом году, я не любила это время года никогда.

– Не так давно вы баллотировались в Мосгордуму. Теперь на политической карьере поставили крест?

– Ко мне поступают предложения, но я нахожусь в раздумьях, потому что хочу дейст­вовать обдуманно и серьезно. Быть свадебным генералом мне не интересно, хочу делать что-то реально полезное.

– Мы беседуем с вами после эфира «Времечка», а вы выглядите, будто только что из салона красоты. Наверное, заглядываете туда регулярно?

– Нет, я там никогда не бываю. Потратить три часа на салон красоты – значит вычерк­нуть из своей жизни время, которого мне так не хватает. К тому же, я глубоко убеждена: что у человека в душе, то у него и на лице. Вспомните «Портрет Дориана Грея».

Я видела много людей, прекрасных в юности. Но какими уродливыми становились их лица с возрастом, и совсем не потому, что они не ходили в салон красоты. Просто, когда человек начинает культивировать в себе негатив, это как печать откладывается на его лице.

– Вы гламурные журналы не читаете?

– Нет. Я слежу за собой ровно настолько, чтобы с утра, посмотрев в зеркало, сказать себе: «Ну, Поплавская, ты не самая плохая девчонка на свете». И даже когда я плохо выгляжу, всегда говорю себе: главное, что голова у меня работает хорошо и мысли не путаются.

– Кажется, наш разговор сам собой пришел к вопросу о смысле жизни.

– Мне близка позиция даосов, которые говорят, что смысл жизни в том, чтобы не созерцать, а идти. Стараюсь проживать каждый день с полной отдачей и поднимать себе планку все выше и выше.

– Вам посчастливилось сниматься вместе с великими актерами: Риной Зеленой, Роланом Быковым, Евге­нием Евстигне­евым...

– Рина Зеленая была чудесным человеком! После съемок мы поддерживали отношения, я несколько раз приезжала к ней в гости, мы устраивали посиделки. У нее не было никаких понтов. Не страдал звездной болезнью и Евстигнеев.

Необыкновенные отношения сложились у меня с Роланом Быковым. Помню, снимали сцену, в которой я попадаю под дождь. Была уже осень, а нас поливали из «пожарок», которые качали из озера ледяную воду. Быкову по роли не нужно было выходить мне навстречу под этот «дождик». Но когда он узнал, что я снимаюсь «под дождем», возмутился: «Как? Мой ребенок будет стоять под ледяным дождем, а я тут? Обложите ее целлофаном!» В итоге у него было двустороннее воспаление легких! А у меня — просто воспаление легких.