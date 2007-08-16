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Актриса Любовь Толкалина стала солисткой вокального трио?

№ 33(67) от 16.08.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Актриса Любовь Толкалина стала солисткой вокального трио?
Люба Толкалина

 «Аргументы неделi»: Попытки снять художественный фильм с участием девушек из группы «ВИА Гра» наконец-то увенчались тем, что певиц сыграли артистки. Как это произошло?

 Продюсер фильма «Тор­га­ши» Юрий Минзянов:

 – КОГДА-ТО мы с Константином Меладзе хотели снять игровой музыкальный фильм под названием «В группе только девушки» с солистками «ВИА Гра», которые сыграли бы самих себя… Проект, к сожалению, не состоялся, и мы ввели элементы из этого сюжета в «Торгаши». На кастинге мы с удивлением обнаружили, что Люба Толкалина в новом имидже как две капли воды похожа на рыженькую Аню из «ВИА Гра». Роль солистки-брюнетки сыграла Леся Матвеева, «Мисс Украина – 2004». Она похожа на Надю. А блондинку играет Аня Поличук, студентка эстрадно-циркового училища. Долго решали, как назвать группу. Название «Витамин» придумала редактор нашего фильма, известная ведущая Люд­мила Клепакова («Империя кино»). Меладзе сказал, что если он будет создавать еще одну девичью группу, то она именно так и будет называться…

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