Внук Олега Янковского снимается в триллере «Индиго»

СЫН, 1965),, 1971),, 1975) – Роман Прыгунов (постановщик триллера) работает над картиной «Индиго». В главных ролях заняты дети известных родителей –. А также блистательные «взрослые» актеры –

Сценаристы Алексей Тимм и Валентин Спиридонов рассказывают об одаренных подростках-индиго. Герои картины обладают «невозможными возможностями»: подросток Тихон в мельчайших подробностях помнит прош­лое, девочка Таня умеет разговаривать с кошками, собаками и птицами, тинейджер Леша работает «рентгеном», а мальчик Андрей (внук Олега Янковского) предсказывает будущее. По сюжету картины некий сдвинутый маньяк охотится за подростками-индиго. Но даже после пропажи одного за другим друзей Андрея его отец – участковый милиционер Каляев (Михаил Ефремов) не верит в маньяка. Не верит Каляев–Ефремов и в необыкновенные способности своего сына, о которых ему поведала специалист по детям-индиго профессор Ардашникова (Мария Шукшина).

Кинокомпания планировала начать съемки еще осенью 2006 г., но потребовалось дополнительное время на доработку сценария: не хватало фактического материала. «Аргументы неделi» подробно писали о феномене детей-индиго в материале «Вундеркинды цвета фиалки» (26 апреля 2007 г. «АН»).

Знакомство Никиты Прес­някова с Романом Прыгуновым произошло на премьере фильма «Любовь-морковь» в мае 2007 года. Не прошло и месяца, как внук Пугачевой тоже оказался на съемочной площадке.

Премьера триллера «Индиго» намечена на январь 2008 года.