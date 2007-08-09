ЛЕГКА ПРОВАНСАЛЬСКАЯ НОЧЬ

В июле проводится знаменитый международный музыкальный фестиваль в старинном французском городе Экс-ан-Провансе. На нем побывал наш специальный корреспондент Игорь ГУСЬКОВ.

Полет валькирий

ФЕСТИВАЛЬ продолжает двигаться и развиваться с той же крейсерской скоростью, какую ему задал своим десятилетним правлением Стефан Лисснер.

Теперь Лисснер поднимает на новые высоты театр Ла Скала и майскую фестивальную неделю в Вене. А делами в Эксе с этого года правит Бернард Фокруй, который 10 лет руководил оперным театром «Ла Монней» в Брюсселе.

Наибольший интерес публики вызвали «Валькирия» в постановке Стефана Брауншвейга и версия Патриса Шеро оперы Яначека «Из мертвого дома». Международная пресса признала их событиями года.

Чтобы еще больше упрочить завоеванные позиции, город и регион пошли на огромные затраты, построив новый стационарный оперный театр на 1300 мест. Этот обладающий великолепной акустикой Театр Прованса был открыт в конце июня постановкой вагнеровской «Валькирии».

Тетралогию Вагнера фестиваль в Эксе «растянул» на четыре года. В этом году показали ее вторую часть.

Главное достоинство постановки Брауншвейга – герои не просто двигаются по сцене, они на ней живут. Правдив каждый поворот головы и жест, всегда обоснованы движением музыки Вагнера в прочтении Саймона Раттла – руководителя знаменитого Берлинского филармонического оркестра.

Нюансировка и темпы, задаваемые Раттлем, помогают нам открыть другого Вагнера.

Иван Денисович на оперной авансцене

ЗАВЕРШИЛА фестиваль другая постановка года – версия Патриса Шеро оперы Леоса Яначека «Из мертвого дома».

Сценография, декорация и костюмы переносят нас в середину ХХ в., меченого клеймами тоталитарных режимов. Шеро создает обобщенный образ места, где из человека выколачиваются последние капли человеческого. Опера приобретает стройность и законченность, несмотря на то, что на бумаге она выглядит как сборник монологов нескольких заключенных.

Шеро не слишком вольничает с канвой повествования и с героями, используя либретто. Это сам Яначек, используя прозу Достоевского, на заре грозовых 30-х гг. прошлого века ссылал дворянина Горянчикова за политическую деятельность.

Дорогое высокое искусство

ФЕСТИВАЛЬ буржуазный, фешенебельный. Организация, спектакли и исполнители – все на высшем уровне!