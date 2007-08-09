//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Культура

Я СМОТРЮ НА МОСКВУ…

Хорошая пьеса «Вишневый сад» Чехова. Она про нас

№ 32(66) от 09.08.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Я СМОТРЮ НА МОСКВУ…

 «Аргументы неделi» предлагают очередную публикацию замечательной актрисы Елены Кореневой.

 Я ПОНЯЛА «Вишневый сад», когда в моем дворе, в Москве, начали рубить деревья. Когда-то эти деревья сажали мои родители вместе с другими новоселами нашего дома, озеленяя пустырь новостройки. Спустя 45 лет за окном зеленели кроны осин, берез, каштанов и дуба. Подходя к дому, я оглядывалась на два дерева, накренившиеся замысловато. «То, что слева, посадила мамочка, а то, что подальше и смотрит вправо, – папа», – говорили мы с сестрой греющую наше сердце фразу. Моих родителей уже нет. Теперь и деревьев нет. Собираются провести дорогу – «внутриквартальный проезд» – как объяснили мне в Управе района.

 Я пожаловалась чиновнику: какая же дорога под окнами, а деревья, а двор для детей и стариков? Мне объяснили, что я «не одна здесь живу», что я «противлюсь прогрессу», ведь живу «в мегаполисе!». Я попыталась возразить, что живу в этом мегаполисе всю жизнь, да и в других мегаполисах мира пожила, и под носом у жилых домов дорог не прокладывали, в ущерб жильцам и деревьям. Разве мегаполис противоречит памяти и удобству людей?

 И вот… езжу по городу или просто бреду по бульвару, стараюсь забыть свою печаль по поводу срубленных деревьев. Пытаюсь подбодрить себя мыслью о том, что живу в культурном центре мира и все шероховатости – это издержки прогресса. И у меня постепенно повышается настроение. Однако чувст­во радости как-то неполноценно. Хочется что-то подправить. Оглядываюсь – вот эту рекламу сняла бы и еще ту. «Раздела» бы сталинские дома и улицы центра – чтобы видна была их архитектура, в которой неповторимая индивидуальность Москвы. Впечатление все-таки подпорчено бесчисленными банками из-под пива на газонах, отсутствием мусорных урн в должном количестве, не говоря уже о выгуле собак без совка в руках хозяина, дабы убрать за любимым животным…

 Ведь культура – это не только наличие балета и консерватории с конкурсом Чайковского. Это наличие бумаги в городских туалетах и уверенность в том, что если тебе наступят на ногу в толкучке, то непременно извинятся. Это также эстетическое и этическое впечатление от городских видов и от толпы. Это уважение к себе и тому, кто рядом.

 Когда-то, прожив в Нью-Йорке полгода, я сказала своей подруге: «Слушай! В этом городе невозможны романтические отношения. Здесь все спешат, зарабатывают на прокорм и оплату счетов. Город деятельный, уникальный по скоплению разных национальных культур и театров-концертов, галерей. Но в нем очень трудно захотеть ходить на свидания, вдохновляться и переживать романтическую привязанность к человеку!»

 И теперь я задаюсь тем же вопросом: а в Москве сегодня можно думать о любви, она вдохновляет для романтических прогулок? Или пора менять свои «картинки», связанные с представлением о первом свидании? Оно может происходить на фоне мусорной свалки или работающего отбойного молотка? Наверное, Москва сегодня напоминает мне Нью-Йорк восьмидесятых годов.

 Память всегда интимна, память связана с людьми. Мегаполис обречен на расширение и на масштабность событий. Противоречие. В таком противоречивом и раздвоенном состоянии я продолжаю движение по родному городу со смешанным чувством обиды и гордости. Не только моя память, но и чувство красоты страдает – город отдан на откуп вкусу нуворишей, для которых «после меня хоть потоп». Тут же подсекаю себя упреком, что «живу не одна в этом городе» и не хочется противиться «прогрессу». Но бормочу себе под нос: «Что бы вы ни делали и ни городили, а красота все равно «спасет мир». Подсказал Федор Михайлович. И Антон Павлович «Вишневым садом» подсказал… И Геннадий Иванов, автор слов песни: «Я смотрю на Москву через призму поэзии, через призму музыки, призму любви, просто так на Москву смотреть бесполезно, просто так ничего не увидите вы…» – подсказал! Подсказки для нас всегда в чьем-то творчестве: как жить и что делать? И в силе духа тех, кто живет рядом и пишет то, что мы цитируем. Как сказал кто-то из великих соотечественников: «Как хорошо сознавать, что есть люди лучше меня!» Ну конечно, люди и их творчество – вот что прославляет столицы мира в первую очередь, да и не только столицы.

 Так вот, я проверила лично и утверждаю: Нью-Йорк и Сан-Франциско, Париж и Лондон сами по себе – это только холодные витрины, в которых отражаются исторические памятники, пока в них не проникнешься жизнью какого-нибудь Мишеля или Микки.

 Нью-Йорк – интернациональный Вавилон, триумф эмигрантов, которые по определению – борцы с судьбой. Париж – культ индивидуальности, акцент на интеллекте, на самости. А Москва? Попробую ответить так: это характеры, закаленные в борьбе с обстоятельствами, при всех режимах и поворотах истории. И творчество – как выход. Сопротивление голому прагматизму без эстетики и души.

 Так смотрите, сколько их – творческих сопротивленцев – живет в нашем городе! Театр-студия Фоменко, театр Практика, театр-лаборатория Анатолия Васильева (уже с его учениками), Дом фотографии под руководст­вом Ольги Свибловой… Обвал выставок этим летом – в ЦДХ на Крымском, в Манеже, в Воротниковском переулке, в Доме Нащокина и далее, и далее. А сколько их сидит в мастерских и по углам квартир… это же улей сопротивленцев, поднявших вверх свои кисти, ноутбуки и вио­лончели! Они нас спасут, они объяснят нам красоту и смысл нашего времени, чуть позже. Мы все поймем, когда будем изучать в энциклопедиях формулу или идею, высказанную пока еще безликим пешеходом (или смурным водителем), что глотает выхлопные газы на Тверской вместе с нами.

 Прислушайтесь: на призыв «SOS!» в удушающей пробке будней – устремлены ответные сигналы спасения, в форме своеобразной азбуки Морзе – на языке искусства. Москва – это беспрецедентное скопление талантливых, свободных, независимых, мыслящих, творящих людей.

 И конечно, лучше все-таки при жизни услышать и понять друг друга. Так могли услышать раньше и поэта Дмитрия Пригова, и актера Мишу Кононова, которых на днях похоронили. Так могли услышать в свое время художника Павла Филонова, архитектора Константина Мельникова, певца Мурата Насырова. Лучше все-таки при жизни понять и объединиться в гимне красоте – как внешней, так и внутренней. Может, измеряя все грядущие перестройки законами истины и красоты, мы наконец перестанем уничтожать то, что для нас ценно и дорого. Тогда и возгордимся, и возрадуемся. А пока наш гимн будет звучать под аккомпанемент отбойного молотка и клаксонов машин. Ну что ж, это еще веселее!

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Когда у Эрдогана возникают проблемы, он начинает лавировать»

«Когда у Эрдогана возникают проблемы, он начинает лавировать»

«Турция намерена приступить к реализации собственного плана операции к востоку от Евфрата в Сирии, если ей не удастся договориться с США», - заявил президент страны Эрдоган. О наших партнерах размышляет Семен БАГДАСАРОВ.

//В мире

Российский политолог озвучил выгоду США от организации Евромайдана на Украине

Российский политолог озвучил выгоду США от организации Евромайдана на Украине

Политический эксперт Владимир Жарихин рассказал, какую цель преследовали Соединенные Штаты, организовывая в 2013 году Евромайдан на Украине. По данному вопросу аналитик высказался на пресс-конференции.

//В мире

Космический ответ США на превосходство России в ракетах предсказал экс-разведчик

Космический ответ США на превосходство России в ракетах предсказал экс-разведчик

США намерены ответить на превосходство Российской Федерации в стратегических ракетах, развивая космические технологии. Такую точку зрения высказал в телевизионном эфире Яков Кедми, бывший израильский разведчик.

//новости партнеров

//В мире

Четыре предполагаемых района начала Третьей мировой войны определили в США

Четыре предполагаемых района начала Третьей мировой войны определили в США

В Соединенных Штатах определили регионы Земли, где в будущем может вспыхнуть Третья мировая война. Соответствующая публикация некоторое время назад появилась на страницах американской прессы.

//В мире

Киевский аналитик раскрыл единственный путь сохранения Донбасса в составе Украины

Киевский аналитик раскрыл единственный путь сохранения Донбасса в составе Украины

Киевский политический эксперт Михаил Погребинский назвал единственный способ сохранить Донецк и Луганск в составе украинского государства. По данному вопросу аналитик высказался, выступая в телевизионном эфире.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Скрытая история «короля АСВ» Владимира Акаева

Скрытая история «короля АСВ» Владимира Акаева

Банкротство банков – сложнейший финансовый процесс, влекущий тяжелые, подчас разрушительные последствия для самих банков и экономики страны в целом. О простых вкладчиках и вспоминать страшно! Однако есть дельцы, для которых банкротство – прибыльный бизнес, в котором существуют свои правила, хитрости, а действуют изворотливые профессионалы.

//Здоровье

Пять способов вовремя распознать инсульт головного мозга посоветовали эксперты

Пять способов вовремя распознать инсульт головного мозга посоветовали эксперты

Специалисты в области медицины рассказали, как вовремя распознать инсульт головного мозга. Соответствующая информация содержится в публикации, выложенной некоторое время назад в российского блогосфере.

//Непознанное

Обнародован гороскоп ученика Павла Глобы для главных счастливчиков сентября

Обнародован гороскоп ученика Павла Глобы для главных счастливчиков сентября

Астролог Влад Росс назвал главных счастливчиков сентября. Это люди, рожденные под знаками Овна, Рака, Весов и Козерога, говорится в материале, опубликованном в отечественном интернет-сегменте.

//В мире

В Италии установили памятник Железному человеку из комиксов

В Италии установили памятник Железному человеку из комиксов

Итальянский скульптор Даниэль Бассо представил памятник Железному человеку, известному персонажу комиксов и герою голливудских фильмов. Работа установлена в городе Форте-деи-Марме.

//Новости партнеров

//Спорт

Алина Загитова пошла в 11 класс, Евгения Медведева - студентка 4 курса

Алина Загитова пошла в 11 класс, Евгения Медведева - студентка 4 курса

Знаменитые фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова начали учебу. Олимпийская чемпионка Алина Загитова пошла в 11 класс. Евгения Медведева - студентка четвертого курса.

//Политика

В Совфеде заявили, что прощать хамство Польше нельзя

В Совфеде заявили, что прощать хамство Польше нельзя

В Совете федерации РФ призвали не прощать Польше ее хамство. С соответствующим заявлением выступил сенатор Андрей Климов, передает в понедельник интернет-версия газеты "Взгляд".

//Новости СМИ2

//Общество

В Турции бывший президента Крыма из-за инсульта был введен в искусственную кому

В Турции бывший президента Крыма из-за инсульта был введен в искусственную кому

Бывший президент Крыма Юрий Мешков во время отдыха в Турции перенес инсульт. Врачи ввели его в искусственную кому. Дочь Мешкова Марианна сообщила: "Разбудили". Моргает. Не говорит и не шевелится. Жив".

//Армия

В Турции назвали условие покупки у РФ дополнительных С-400

В Турции назвали условие покупки у РФ дополнительных С-400

Турция готова приобрести дополнительные С-400 у Российской Федерации при одном условии. Об этом в понедельник заявил глава турецкого Министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

//Общество

Четырехлетняя девочка потерялась в электричке в Беларуси, через 20 лет ее нашли в России

Четырехлетняя девочка потерялась в электричке в Беларуси, через 20 лет ее нашли в России

МВД Беларуси рассказало историю о найденной девочке, которая потерялась в электричке Минск – Осиповичи 1 октября 1999 года. Юлии тогда было 4 года. Найти своих родных Юлии Гориной помог ее молодой человек.

//Здоровье

Медики предупредили об опасности наращивания ресниц

Медики предупредили об опасности наращивания ресниц

Крайне популярная женская процедура наращивания ресниц оказалась чреватой последствиями и опасной для женского здоровья. Об этом в понедельник сообщает британский таблоид The Sun.

//Общество

Вассерман признался, что данный в молодости обет раньше соблюдать было «тяжеловато», а в нынешнем возрасте легко

Вассерман признался, что данный в молодости обет раньше соблюдать было «тяжеловато», а в нынешнем возрасте легко

Политический консультант, телеведущий Анатолий Вассерман откровенно признался, что данное в юности обещание приятелю отказаться от секса на всю жизнь раньше было выполнять тяжело, а сейчас - легко.

//Криминал

Экс-полицейскому грозит 15 лет тюрьмы за убийство студента

Экс-полицейскому грозит 15 лет тюрьмы за убийство студента

Следствие предъявило новое обвинение бывшему брянскому полицейскому после смерти избитого им студента: теперь экс-правоохранителю грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает СУСК РФ по региону.

//Новости партнеров

//Общество

Медики в Турции признали изъятие органов у скончавшейся 16-летней девушки-россиянки

Медики в Турции признали изъятие органов у скончавшейся 16-летней девушки-россиянки

Медики в Турции признали изъятие органов у скончавшейся 16-летней девушки-россиянки. Отец Софьи Ланшаковой ранее забил тревогу и сообщил, что у девушки, которая умерла в больнице в Турции, изъяли органы.

//В мире

Судно, загоревшееся у берегов Калифорнии, затонуло

Судно, загоревшееся у берегов Калифорнии, затонуло

Загоревшееся у берегов Калифорнии судно Conception сгорело до уровня воды и затонуло в порядка 18 метров от побережья. Об этом вечером в понедельник сообщает RT со ссылкой на телеканал CNN.

//Общество

Мальчика, которого три дня искали в Калужской области, обнаружили мертвым

Мальчика, которого три дня искали в Калужской области, обнаружили мертвым

Мальчика Даниила Артемова, пропавшего в городе Кирове Калужской области три дня назад, нашли мертвым. Тело ребенка обнаружили в местном водоеме.

//Шоу-бизнес

Клара Новикова примерила роль свахи для Бориса Корчевникова

Клара Новикова примерила роль свахи для Бориса Корчевникова

Народная артистка России Клара Новикова предложила телеведущему Борису Корчевникову жениться. Причем, согласно ее словам, кандидатура будущей невесты Бориса у нее уже подобрана.

//Общество

Как продать сельдерей по цене бифштекса, или Не веганам вход запрещен!

Как продать сельдерей по цене бифштекса, или Не веганам вход запрещен!

Эпидемия здорового питания набрала чудовищные обороты. Субкультура веганства вышла за рамки одиночных почитателей и ворвалась зеленым цунами на российский потребительский рынок. И это не гротеск, а правда жизни.

//В мире

Президент Латвии накопил более миллиона евро

Президент Латвии накопил более миллиона евро

Накопления президента Латвии составили более миллиона евро. Об этом свидетельствует поданная им декларация о доходах. Президент Латвии Эгилс Левитс не тратит деньги зря! Он вкладывает свои финансы в фонды, земли, облигации.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Названы вероятные признаки подготовки «синхронного удара» Украины и Грузии по РФ
2

Медики предупредили об опасности наращивания ресниц
3

Два самых эффективных напитка для снижения артериального давления назвали медики
4

В Грузии при столкновении двух автомобилей "Мерседес" пострадали трое россиян
5

Четыре убивающие здоровье человека бытовые привычки перечислили специалисты

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры