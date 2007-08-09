ИСКУССТВО ВНУТРИ САДОВОГО КОЛЬЦА

Эстет и знаток искусства Виталий ВУЛЬФ известен многим как автор и ведущий телепередачи «Мой серебряный шар» о жизни и творчестве звезд кино и театра. Из-под пера авторитетного критика вышло множество книг и статей об искусстве. Сегодня мы говорим о минувшем театральном сезоне, ставим плюсы и минусы, делаем прогнозы.

– ВИТАЛИЙ Яковлевич, на какие события этого театрального сезона вы лично обратили внимание, что вас удивило, обрадовало или опечалило?

– Большой печалью стала для меня смерть замечательной акт­рисы Татьяны Лавровой, с которой я дружил, страшно сказать, пятьдесят лет. Мы познакомились в 1957 г., когда Таня была ученицей Школы-студии МХАТ. Она была поразительно красива, умна, нерв­на, резко отличалась от всех. Еще студенточкой Лаврова играла на сцене МХАТ Нину Заречную в «Чайке» Чехова, рядом с Тарасовой – Аркадиной. Она прославилась на всю страну в картине Михаила Ромма «Девять дней одного года», она великолепно играла в паре с Михаилом Козаковым пьесу «Двое на качелях» в «Со­временнике», куда рвалась вся Москва. А потом – тишина. Для меня смерть Лавровой стала таким печальным завершением сезона…

– Раз уж мы заговорили о Московском Художественном, расскажите о ваших впечатлениях от этого театра в его нынешнем состоянии.

– В этом театре хорошая атмосфера, много талантливых молодых людей, и Олег Павлович Табаков серьезно заботится о своих актерах в бытовом плане, он в этом отношении удивительный человек, широкий, внимательный. Он, кстати, и Тане Лавровой помогал три года, пока она болела, оплачивал врачей, лекарства. Хотя она у него ничего и не играла. Но это проблемы творческие, а в быту Табаков для своей труппы – отец родной. Хорошо, что он убрал из названия букву «А», и МХАТ стал МХТ, чтоб и сравнений никаких больше не было. Это другой совсем театр, чем был когда-то. Там очень много спектаклей, на всех сценах, огромное количество. Событий же – нет.

– Как?.. А чудо-триллер «Человек-подушка» режиссера Серебренникова?! Даже в новостях показывали – как общенациональное происшествие…

– Я не смотрю спектаклей Кирилла Серебренникова. Меня приглашали в Художественный на премьеру по великой пьесе Ибсена «Женщина с моря». Когда-то эту пьесу играла Элеонора Дузе. Когда я узнал, что на месте Элеоноры Дузе я увижу Марину Зудину в паре с Игорем Верником, то при всем моем добром отношении к ним я от похода на эту премьеру себя удержал.

– Да, как говаривали в старину, «роль не в средствах артистки».

– Это, знаете, дело хозяй­ское. В этом сезоне я, к примеру, столкнулся лично с Малым театром. Режиссер Андрей Житинкин поставил там пьесу Моэма «Круг» в моем переводе, для Элины Быстрицкой. Пьеса двадцать лет как идет в театре им. Маяковского, о чем в Малом театре, кстати, и не знали. Замкнуто живут театры. Житинкин название изменил – она называется теперь «Любовный круг». Там замечательно играют многие актеры – Василий Бочкарев, Борис Клюев. Очень неожиданная Быстрицкая, я не ожидал такой работы при ее возрастных данных. Но она роскошна, темперамента, остроумна, бешеный успех, публика с ума сходит.

Режиссерски спектакль пожиже, чем в театре Маяковского (там играют Немоляева и Лазарев), а художник по костюмам сработал вообще чудовищно, и его наряды никакого отношения не имеют к англий­скому обществу, к времени дей­ствия, но актеры играют сильно. К молодым еще могут быть нарекания, а старая гвардия отменна. Вот, отыграли премь­еру «на ура», и Быстрицкая и говорит мне – а теперь все, перерыв на три месяца, ремонтируют большую сцену, театр уезжает на гастроли и «Любовный круг» на гастроли не берет. Юрию Соломину почему-то не нравится чем-то этот спектакль. И это характерно для властного начала Малого театра, где тоже – один хозяин.

– А что же «Современник», некогда ваш любимый «Современник»?

– Он и сейчас мой любимый – слишком много прожито с этим театром. Я видел две премьеры. «Заяц. Love story» по пьесе Николая Коляды в постановке Галины Волчек – спектакль для двух актеров, Нины Дорошиной и Валентина Гафта. По-моему, и название придумал Гафт, у Коляды пьеса зовется иначе. Самая сильная сторона Волчек – это умение работать с актерами, она очень тонко выстраивает все линии в пьесе, но пьеса взята слабая.

Актеры играют про актеров, все очень примитивно. Ослепительно играет Нина Дорошина, что называется, дорвалась! Она ведь много лет не выходила на сцену. Но Галина Волчек изменила свое отношение к ней. Вот Соломин изменил отношение к Быстрицкой, и она будет дома сидеть со своим «Любовным кругом», а Волчек изменила отношение к Дорошиной – и актриса блистает в новой роли. Трудно поверить, что актриса уже справила 70-летний юбилей – она бешеного темперамента, бешеной энергии. Гафт плохо играть не может, но в тот вечер, когда я был, он казался усталым, хотя играл очень тонко, старался высказать свою боль о современной жизни. Но, говорят, в другом спектакле все было наоборот, и Гафт проявлял энергию, а уставала Нина.

– Главное, не случилось бы спектакля, где бы они оба устали.

– Это такие первоклассные мастера, такой высокий уровень актерского мастерства, что и усталость тут мало что испортит. Потом я видел в «Современнике» спектакль «Мален» по одноакт­ным пьесам Метерлинка, где не было режиссуры вообще, но были интересные молодые актеры – Хабаров, Плаксина, Александ­рова. Ясно, что в театре есть целая плеяда молодых артистов, но они существуют вне грамотной режиссуры. Вот Артур Смольянинов, он играет главную роль в ­«Малене» – в кино интересный парень, а на сцене роль не выстроена, он не знает, что делать. А ведь когда-то в «Современнике» вообще не было плохих спектаклей! Вообще не было. Понимаете? А то, что вижу сейчас, – по большей части шлак, и это обидно.

– Тем не менее Галина Волчек все-таки ведет свой корабль, а во многих театрах остро стоит вопрос с руководством. То есть его просто нет!

– С театром им. Вахтангова вопрос решен – туда приходит Римас Туминас, и это хорошее решение. Туминас очень интересный режиссер, по-настоящему талантливый человек. Он сделал «Играем Шиллера» с Нееловой, «Ревизора» с Маковецким, он опытный и культурный постановщик. Золотое время театра Вахтангова давно кончилось, театр жил вяло, с каким-то странным, дурновкусным репертуаром, и вахтанговских актеров надо дер­жать строго, чтоб они не распускались, как они это умеют.

На Малой Бронной все время менялись режиссеры, год назад пришел Леонид Трушкин. Решил поставить пьесу Франсуазы Саган и заявил, что актеров на Малой Бронной нет. Пригласил артистов со стороны, но артистов некрупных, а таких же, какие есть и на Малой Бронной. Постановка успеха не имела, в театре началось возмущение, начался бунт, Трушкин долгое время в театре не появлялся, потом подал заявление об уходе. Но и туда уже назначен новый главный режиссер, и тоже интересный – Сергей Голомазов. Так что перемены будут.

– В конце прош­лого года состоялось загадочное назначение актера Евгения Миронова руководителем Театра наций. Что вы думаете об этом?

– Что ж тут загадочного. Наверху поддерживают молодых, они сделали фестиваль «Территория», для экспериментальных форм театра. У Миронова очень большое имя, и люди, руководящие культурой, решили, что он что-нибудь придумает с этой сценой. Его друг Кирилл Серебренников поможет, в крайнем случае. Когда-то это была необыкновенная сцена – это был знаменитый театр Корша, потом филиал МХАТ, потом ничего внятного там не было. А теперь будет. Наверное. Там надо делать громадный ремонт, вот с него и начали. Так сказать, путем всякой плоти…

– Больше полугода прошло, ничего о Театре наций не слышно…

– И еще полгода пройдет, и вы вряд ли что услышите. Женя замечательный артист. Недавно я читал его прелест­ное интервью, он увлекательно рассказывает о своей маме, мама работает гардеробщицей в «Табакерке», чудесно принимает людей, и люди приходят и видят живую мать Евгения Миронова.

– Были ли у вас радости как у переводчика? Ведь пьесы в ваших переводах идут во многих театрах.

– Лучшее, что я видел, – «Шаткое равновесие» Олби в Театре Маяковского с блистательной Ольгой Прокофьевой. А сейчас мой друг переводчик Александр Чеботарь сделал новый перевод пьесы Пристли «Опасный поворот». И Сергей Арцыбашев, руководитель театра им. Маяков­ского, начинает ее репетировать с замечательным актерским составом – Спиваковский, Судзиловская. Он вообще думает о Данииле Спиваковском, заботится о нем.

– Какое у вас общее ощущение от сезона? Как-то тихо все, да? Где-то иногда два человека что-то неплохо играют…

– Неудачный сезон, конечно. Нет событий. Нет открытий. Как говорится в анекдоте, «донашиваем старое»… Правда, активно и много работает Кон­стантин Райкин в «Сатириконе», и актеры его много работают. Но что касается искусства «внутри Садового кольца», театров в цент­ре Москвы, тут в творческом отношении – тишина. В людях московского театрального мира есть профессионализм, техника, но велика душевная нехватка. А без души в театре ничего великого не сделаешь.

Да и в мире не лучше. Я вот был в Париже, в театре Шайо – скучища ужасная…

Татьяна МОСКВИНА

Аргумент В. Вульфа

ЛЮДИ простаивают десятками лет! Никто ими не занимается. Что играет прекрасная актриса Нина Дробышева из театра Моссовета? А Маргарита Терехова? От безнадежности Терехова сейчас задумала сама ставить спектакль, «Без вины виноватые» Остров­ского, и сама будет играть Кручинину…