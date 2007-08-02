РОССИЯ ВСЕ ЖЕ СТАНЕТ ЧЕМПИОНОМ МИРА ПО ФУТБОЛУ

Александр Рогожкин приступил к съемкам фильма с условным названием «Игра».

ЭТО фантасмагория на футбольную тему. Чемпионат мира 2018 г. якобы проводится в России, которая его и выигрывает!

Впрочем, сам режиссер определяет жанр фильма как утопию. Кинолента появится в прокате уже в следующем году. А большая часть съемок предположительно должна состояться в подмосковном Кратове, на базе «Сатурна».

Кстати, именно на базе национальной команды - по фильму - работает сторожем персонаж Алексея Булдакова, популярного в народе как генерал Михалыч. Когда-то его герой был врачом национальной команды, а потом его попросту отфутболили...