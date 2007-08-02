Жертва домовладения

Дом №17 по Пречистенке - одно из изящнейших московских зданий. К тому же у него имеется весьма приятный дворик.

ДАЖЕ не верится, что самым знаменитым владельцем этого особняка был не досужий барин, покровительствующий искусствам, а кадровый военнослужащий, профессиональный партизан и герой войны 1812 г. Денис Давыдов. Правда, помимо всего прочего, он был поэт и полноправный член околопушкинской «тусовки».

Господин Давыдов приобрел это строение в 1835 г., когда вполне уже остепенился и когда подвиги времен наполеоновской войны сделались преданием Москвы. Он захотел, в конце концов, пожить по-барски. И уже на следующий год с ужасом понял, что, потратив почти все сбережения на приобретение недвижимости, упустил одну существенную вещь: дом нужно купить один раз, а содержать его следует ежедневно. Шедевр на Пречистенке вышел не по карману Денису Давыдову. Он попытался продать дом, однако же не тут-то было. Никто не хотел связываться с этой пусть изящной, но ужасно дорогой игрушкой.

Тогда Давыдов нашел, как ему казалось, остроумный ход. Он отправил Пушкину письмо такого содержания: «Посылаю тебе, любезный друг, стишки, сейчас мною написанные. Это Челобитная Башилову. У меня есть каменный, огромный дом в Москве, окно в окно с пожарным депо. В Москве давно ищут купить дом для обер-полицеймейстера. Я предлагаю мой - вот все, о чем идет дело в моей Челобитной. Ты можешь напечатать ее в «Современнике». Главное дело в том, чтобы прежде подействовала на Башилова и понудила бы его купить мой дом за 100 тыс. рублей».

И далее - собственно «Челобитная»:

Помоги в казну продать

За сто тысяч дом богатый,

Величавые палаты

Мой пречистенский дворец…

И т.д.

Увы, стихотворение не «понудило». Директор Комиссии для строений Москвы А. Башилов не внял мольбам заслуженного воина. И Денис Давыдов вынужден был жить в том доме до скончания своих лет. Которых, впрочем, оставалось не так много. Смерть настигла партизана в 1839 году. Сказались старые ранения, нетрезвый образ жизни и переживания, связанные с содержанием своей недвижимости.