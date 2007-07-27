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Харатьян стал Людовиком XIV

№ 30(64) от 26.07.2007 [«Аргументы Недели », Надежда ПОПОВА ]

 «Сокровища кардинала Мазарини» – так называется новый фильм режиссера Георгия Юнгвальда-Хилькевича о приключениях Д’Артаньяна и трех мушкетеров. На счету режиссера такие ленты как «Узник замка Иф», «Ах, водевиль, водевиль», «Опасные гастроли», «Искусство жить в Одессе» и, конечно же, «Д’Артаньян и три мушкетера», «Мушкетеры 20 лет спустя» и «Тайна королевы Анны. Мушкетеры 30 лет спустя».

 СЪЕМКИ новой картины о мушкетерах (с бюджетом 5 млн. долл.) уже прошли и в Одессе, и в Белгоро­де-Днестровском. На очереди – Львов и Питер, где съемочная группа будет снимать Версаль и Лувр. Планируются и зарубежные экспедиции: скорее всего, это будет Лондон.

 Согласие на участие в съемках дали прежние исполнители ролей – Михаил Боярский – Д’Ар­таньян, Вениамин Смехов – Атос, Игорь Старыгин – Ара­мис и Валентин Смирнитский – Пор­тос. Анну Ав­стрийскую в новой картине сыграет Алиса Фрейн­длих.

Мало кто знает, что на роль Д’Артаньяна сначала был утвержден Александр Абдулов. Но когда Хилькевич увидел Бояр­ского, стало ясно, что Д’Артаньян – это он. Отношения с Абдуловым остались испорченными на всю жизнь.

 Людовика Четырнадцатого сыграет Дмитрий Харатьян, а кардинала Мазарини – Анатолий Равикович. Актер Дмитрий Нагиев приглашен на роль сына Портоса, Антон Макарский станет сыном Арамиса, дочь Д’Артаньяна сыграет румын­ская актриса Лянка Грыу.

 В новом фильме будет множество спецэффектов и немало компьютерной графики. Мушкетеры снова будут участниками уличных боев. В фильме будет много музыки и песен – поют все, включая Людовика Четырнадцатого – Харатьяна.

 Кстати, мало кто знает, что именно для «Мушкетеров» Боярский в свое время отпустил густые черные усы… И в первых сериях он так бился в драках, что даже сломал себе зуб – то есть выкладывался по полной программе.

 Фильм «Сокровища кардинала Мазарини» выйдет на экраны страны в феврале 2008 года.

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